Sáng 15/4: Giá USD ngân hàng đồng loạt vượt 26.000 đồng, vàng SJC tăng lên 107,7 triệu đồng/lượng

Sáng nay (15/4), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.891 VND/USD, tăng 5 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã giảm sâu 78 đồng trong 2 phiên giao dịch gần nhất

Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.646 - 26.136 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng tương ứng lên mức 23.697 - 26.085 VND/USD.

Trên thị trường ngân hàng, tỷ giá USD tiếp tục tăng và hiện đã vượt mốc 26.000 đồng ở tất cả các ngân hàng

Khảo sát lúc 9h sáng nay, Vietcombank – Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống – niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.650 – 26.040 VND/USD, tăng 80 đồng so với sáng hôm qua. Dù vậy, giá USD tại Vietcombank vẫn kém 140 đồng so mức đỉnh xác lập vào ngày 9/4.

Tương tự Vietcombank, một số ngân hàng khác như BIDV, VietinBank, Techcombank, Eximbank, Sacombank cũng đã tăng giá bán USD lên trên 26.000 đồng, dao động trong khoảng 26.050 - 26.090 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.070 - 26.150 VND/USD, giá mua tăng 70 đồng và giá bán tăng 50 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm ngày hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đang dao động quanh vùng 99,7 - mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua. Tính từ đầu tháng 4 đến nay, chỉ số DXY đã giảm gần 4,3% và giảm hơn 8% kể từ đầu năm 2025.

Đồng đô la Mỹ giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt, khi những tranh cãi về thuế nhập khẩu làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào độ an toàn của đồng bạc xanh, khiến USD chạm mức thấp nhất trong một thập kỷ so với franc Thụy Sĩ và thấp nhất trong ba năm so với euro.

Trong tuần này, động thái của ác ngân hàng trung ương lớn sẽ có thể ảnh hưởng tới diễn biến đồng USD khi giới đầu tư đang nóng lòng chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell về triển vọng kinh tế tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago vào thứ Tư, cùng ngày Ngân hàng Canada (BoC) công bố quyết định chính sách tiền tệ. Các nhà phân tích dự đoán BoC sẽ giữ nguyên lãi suất.

Tiếp đó, vào thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế khu vực.

Các dữ liệu kinh tế của Mỹ cũng sẽ được công bố trong tuần tới bao gồm: Khảo sát Sản xuất Empire State vào thứ Ba, cùng với số liệu thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, khởi công nhà ở, giấy phép xây dựng và Khảo sát Sản xuất Philly Fed vào thứ Năm.

Trên thị trường vàng, sáng 15/4, giá vàng nhẫn trơn tại nhiều thương hiệu quay đầu giảm nhẹ so với cuối ngày hôm qua, còn giá vàng SJC tiếp tục xu hướng tăng và xác lập đỉnh mới

Cụ thể tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn hiện ở mức 102,6-105,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng chiều bán. Trong khi đó, PNJ giữ nguyên mức 102,0-105,1 triệu đồng/lượng đối với giá vàng nhẫn.

Giá vàng SJC có xu hướng tăng nhẹ hoặc đi ngang, hiện phổ biến 107,5 - 107,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trong đó, PNJ đang niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 105,0-107,5 triệu đồng/lượng. Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức 105,2-107,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.220 USD/ounce. Kim loại quý màu vàng có phiên giao dịch ổn định hiếm thấy so với biến động mạnh của tuần trước.

Theo khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News ghi nhận 16 chuyên gia tham gia đánh giá triển vọng giá vàng, Phố Wall gần như đồng thuận tuyệt đối khi 15 người (tương đương 94%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Không ai dự đoán giá sẽ giảm, và chỉ một người (6%) cho rằng vàng sẽ đi ngang quanh vùng giá hiện tại.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 275 người tham gia, với tâm lý tích cực tiếp tục gia tăng giữa lúc mọi tài sản không phải là kim loại quý đều suy yếu. Có 189 nhà đầu tư cá nhân (69%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, 50 người (18%) dự đoán giá giảm, còn lại 36 người (13%) cho rằng giá sẽ đi ngang.