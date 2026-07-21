Hình ảnh mới nhất về căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở Nghệ An: Đang sắm nội thất để dọn vào ở

Không chỉ được người hâm mộ dõi theo qua từng trận đấu, Đình Bắc còn khiến nhiều người chú ý với những câu chuyện xoay quanh cuộc sống đời thường.

Trong đó, chuyện nam tiền đạo này xây căn nhà báo hiếu bố mẹ ở quê Nghệ An nhận về nhiều sự quan tâm hơn cả.

Mới đây, những hình ảnh mới nhất về công trình tiếp tục được nhiều cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy căn nhà đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Hình ảnh bên ngoài căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện, sắp dọn vào ở. Nguồn: i.am.thuuuuu.

So với những hình ảnh ghi lại khi công trình còn đang xây thô, căn nhà nay đã gần như hoàn thiện phần ngoại thất, lộ rõ diện mạo khang trang với thiết kế hai tầng theo phong cách hiện đại. Tổng thể ngôi nhà sử dụng tông trắng - xám chủ đạo, mặt tiền rộng, hệ cửa kính lớn kết hợp mái che ở tầng thượng, mang đến cảm giác bề thế nhưng vẫn tối giản.

Trước đó, không gian bên trong cũng được Đình Bắc hé lộ trên story Facebook. Với trần thạch cao, hệ đèn âm trần, vách ốp vân đá kết hợp các mảng nội thất tông xám được lắp đặt đồng bộ. Khu vực phòng khách nổi bật với kệ tivi kích thước lớn thiết kế âm tường, trong khi nhiều hạng mục khác vẫn đang được đội ngũ thi công hoàn thiện.

Đình Bắc từng đăng story chia sẻ về hình ảnh sắm nội thất trong căn nhà. Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời chúc mừng và khen ngợi thành quả của nam cầu thủ sinh năm 2004. Bên cạnh những lời khen dành cho thiết kế hiện đại của ngôi nhà, không ít ý kiến cho rằng đây là "quả ngọt" xứng đáng sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp bóng đá, đồng thời là món quà ý nghĩa Đình Bắc dành tặng bố mẹ.

“Nhà xịn quá”, “Nhất cả một vùng quê đó Bắc ơi”, “Bạn này giỏi giang lại có hiếu”, “Nhà đẹp quá, lần nào ảnh tự đăng cũng bảo nhà của bố mẹ, mát lòng”,.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, Đình Bắc cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh ghi lại quá trình xây dựng căn nhà, từ khi mới đổ móng, xây phần thô đến giai đoạn lắp nội thất.

Căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ rộng rãi, cao 2 tầng. Ảnh: FBNV

Được biết, đây là căn nhà Đình Bắc xây bằng chính thu nhập của mình để báo hiếu bố mẹ. Công trình nằm cạnh ngôi nhà cũ của gia đình ở quê Nghệ An và là ước mơ mà tiền đạo trẻ đã ấp ủ từ lâu.

Căn nhà mà gia đình Đình Bắc đang sinh sống khá giản dị, được xây mới vài năm nay. Nam cầu thủ cũng mua ô tô tặng bố mẹ Ảnh: Như Hoàn.

Trước khi căn nhà mới được xây dựng, gia đình Đình Bắc sinh sống trong một ngôi nhà một tầng khá giản dị tại quê nhà. Từ một cậu bé lớn lên trong gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế không quá dư dả, Đình Bắc luôn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ trên hành trình theo đuổi bóng đá. Khi sự nghiệp dần ổn định, anh lần lượt thực hiện những dự định dành cho gia đình, trong đó có việc xây nhà và từng mua tặng bố mẹ ô tô để thuận tiện đi lại.

Mới đây, Đình Bắc đón thêm tin vui khi đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội đến năm 2029. Tiền đạo sinh năm 2004 gia nhập đội bóng từ mùa giải 2024-2025.

Nguyễn Đình Bắc trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, từng thi đấu cho CLB Quảng Nam trước khi gia nhập CLB Công an Hà Nội. Ở cấp độ đội tuyển, anh đã khoác áo U19, U20, U23 Việt Nam và được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Theo chuyên trang Transfermarkt, Đình Bắc hiện được định giá khoảng 300.000 euro (hơn 9,2 tỷ đồng), là một trong những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong lứa U23 Việt Nam.

Đình Bắc dạo này.

Gia đình của Đình Bắc. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, nam cầu thủ cũng sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Tài khoản TikTok của anh hiện có khoảng 1,2 triệu người theo dõi, giúp Đình Bắc có thêm cơ hội hợp tác với các nhãn hàng và xây dựng hình ảnh cá nhân ngoài sân cỏ.