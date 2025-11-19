Hình ảnh Quang Linh Vlog, Hằng Du mục trong phòng xét xử

Ngày 19/11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life. Gần 7h, các bị cáo được dẫn giải đến tòa.

Bị cáo Thùy Tiên là người chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động của Công ty Chị Em Rọt.

Cáo trạng xác định, Thùy Tiên sử dụng hình ảnh và sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu về kẹo Kera khiến người tiêu dùng tin tưởng, quyết định mua sản phẩm này nhằm thu lợi bất chính.

Quang Linh Vlog tại phiên toà.

Hằng Du Mục là Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt. Quang Linh Vlog, Thùy Tiên là các cổ đông Công ty Chị Em Rọt. Các bị cáo này còn đồng thời là các KOL, đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối về kẹo Kera trên mạng xã hội để bán hàng và thu lợi bất chính.

Lê Tuấn Linh là giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Chị Em Rọt, trực tiếp ký kết hợp đồng với Công ty Asia để gia công kẹo Kera. Lê Tuấn Linh còn chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội để thu lợi bất chính.

Lê Thành Công với tư cách cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt đã trực tiếp lên ý tưởng, thỏa thuận việc sản xuất kẹo Kera với Công ty Asia. Theo ý tưởng, Công muốn kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ rau, củ, quả và muốn tặng sản phẩm này cho Thùy Tiên vì Tiên không thích ăn rau và muốn Tiên đồng hành cùng sản phẩm.

Tất cả 5 bị cáo bị truy tố theo điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên), khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức phạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa theo phân công của Viện KSND tối cao là ông Vũ Mạnh Long, ông Trần Xuân Yêm, ông Nguyễn Duy Thi và bà Nguyễn Thị Lan (cùng là Kiểm sát viên).

10 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, trong đó Thùy Tiên có 2 người bào chữa, 4 luật sư bảo vệ quyền lợi cho Quang Linh, 2 luật sư bào chữa cho Hằng Du Mục.

An ninh phiên toà thắt chặt, chỉ có nhà báo, phóng viên được cấp thẻ mới được vào bên trong toà án.