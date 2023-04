Hình ảnh tháo dỡ 78 căn hộ chung cư Mường Thanh ở Đà Nẵng

Tại dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), chủ đầu tư đã tự tháo dỡ 78 căn hộ xây sai phép ở các tầng 2,3 và 5. Đại diện Ban quản lý khu căn hộ cho biết sau tháo dỡ, các tầng trên sẽ được thiết kế lại đúng công năng ban đầu được cấp phép là làm bãi đỗ xe và nhà trẻ.

Việc tự tháo dỡ được thực hiện từ cuối năm 2021 và sau đó ngưng trệ do dịch COVID-19. Quản lý khu căn hộ cho biết việc tháo dỡ gặp khó khăn do đàm phán với các khách hàng đã mua những căn hộ sai phép trên. Sau khi đàm phán thành công, chủ đầu tư mua lại với giá gần gấp đôi so với giá bán ban đầu.

Hiện nay, chủ đầu tư đang tiếp tục thực hiện công việc tháo dỡ ở các tầng còn lại.

78 căn hộ đã được tháo dỡ nằm ở tầng 2, 3 và 5 của khu căn hộ cao cấp thuộc dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Sau tháo dỡ, tầng 2 và 3 được chuyển đổi thành nhà đỗ xe, tầng 5 làm nhà trẻ và nhà sinh hoạt cộng đồng. Trước đây, cả 3 tầng này dù được cấp phép với công năng trên nhưng chủ đầu tư đã tự ý "phù phép" thành 78 căn hộ và đã bán cho khách hàng

Mỗi tầng có 26 căn hộ đều đã được tháo dỡ xong phần thô. Các vật tư dôi dư sau tháo dỡ, phía ban quản lý khu căn hộ sẽ thanh lý

Việc tháo dỡ được công nhân thực hiện kỹ lưỡng nhằm tránh ảnh hưởng đến các hộ dân đang sinh sống ở các tầng phía trên

Đại diện ban quản lý căn hộ cho biết mỗi căn được mua lại với giá thấp nhất khoảng 1,6 tỉ tuỳ vào nội thất bên trong. Giá bán ban đầu của chủ đầu tư là khoảng 900 triệu đồng/căn

Sau khi tháo dỡ xong, chủ đầu tư sẽ làm hệ thống tời để đưa xe lên các tầng 2,3 - nơi được bố trí làm bãi đỗ xe theo thiết kế

Ông Lưu Xuân Hùng, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn cho biết quận và Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thường xuyên giám sát việc tự tháo dỡ của chủ đầu tư để đảm bảo theo đúng công năng cấp phép ban đầu

Theo giám sát của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, chủ đầu tư đã thực hiện tháo dỡ được khoảng 50% công trình vi phạm tính đến giữa tháng 4

Thời gian tới, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai việc giám sát và cưỡng chế công trình theo quy định.

Quy mô dự án là 42 tầng và 2 tầng hầm