Hình hài Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau gần 30 năm ra đời

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1996, có vị trí thuộc địa bàn các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và một phần phường Bình An, Bình Khánh thuộc TP.Thủ Đức, nằm tại phía bờ đông của sông Sài Gòn, có tổng diện tích 657 ha.