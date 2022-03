HIPT cắt lỗ gần 2 triệu cổ phiếu quỹ sau 6 năm

Công ty cổ phần tập đoàn HIPT (mã chứng khoán HIG) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

Theo đó, HIPT đã bán toàn bộ gần 2 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Giao dịch thực hiện từ 16/2 đến 16/3/2022 bằng phương thức khớp lệnh. Giá bán bình quân đạt gần 9.980 đồng/cổ phiếu.

HIG hiện tại đang giao dịch quanh vùng 10.500 đồng/cổ phiếu. Mức giá này đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm 2019, 2020.

Điều đáng nói là dù giá đã tăng mạnh so với năm 2019, 2020 nhưng trước đây, vào năm 2016, HIG mua vào lượng cổ phiếu quỹ nói trên với giá rất cao-cao hơn rất nhiều so với thị giá thời điểm đó và cũng cao hơn rất nhiều so với giá bán ra. Theo báo cáo tài chính, HIPT sở hữu gần 2 triệu cổ phiếu quỹ nói trên với mức 38,76 tỷ đồng tương ứng giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Sau gần 6 năm sở hữu, HIPT đã phải cắt lỗ với giá chỉ bằng một nửa giá mua vào!

https://cafef.vn/hipt-cat-lo-gan-2-trieu-co-phieu-quy-sau-6-nam-20220321170205873.chn