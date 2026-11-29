HLV Park Hang-seo vừa có ngày trở lại băng ghế chỉ đạo đầy thuận lợi khi Kanchanaburi Power đánh bại Chiangmai United với tỷ số 3-0 ở vòng 13 Thai League 2 mùa giải 2026/2027, tối 28/11.

Đây là trận đấu đầu tiên nhà cầm quân người Hàn Quốc trực tiếp chỉ đạo Kanchanaburi Power sau khi hoàn tất án đình chỉ hai trận do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đưa ra.

Trên sân nhà, Kanchanaburi Power nhanh chóng thể hiện sự chủ động và tạo ra lợi thế từ khá sớm. Phút 20, Payanat Thodsanid ghi bàn mở tỷ số, giúp đội bóng của HLV HLV Park Hang-seo bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận tốt. Phút 71, John Baggio nhân đôi cách biệt trước khi Apichart Denman ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 81.

Ba điểm trọn vẹn giúp ngày trở lại của HLV HLV Park Hang-seo trở nên đáng nhớ hơn, đồng thời mang đến cú hích quan trọng cho tham vọng thăng hạng của Kanchanaburi Power.

Kanchanaburi Power chen chân vào nhóm thăng hạng

Chiến thắng trước Chiangmai United giúp Kanchanaburi Power nâng tổng điểm lên 24 sau 13 vòng đấu. Đội bóng hiện có 6 chiến thắng, 6 trận hòa và chỉ phải nhận một thất bại.

Đáng chú ý, Kanchanaburi Power vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Thai League 2, chỉ kém đội đầu bảng Khon Kaen United 5 điểm. Họ cũng tạo ra khoảng cách 3 điểm với Nongbua Pitchaya, dù đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Đây là vị trí rất tích cực đối với đội bóng của HLV HLV Park Hang-seo trong cuộc đua giành vé trở lại Thai League 1. Mùa giải vẫn còn chặng đường dài, nhưng những kết quả gần đây đang cho thấy Kanchanaburi Power có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ ở nhóm đầu.

HLV HLV Park Hang-seo khép lại án phạt tại Thái Lan

Trước đó, HLV HLV Park Hang-seo bị FAT đình chỉ hai trận và phạt 13.333 baht sau sự việc xảy ra trong trận Kanchanaburi Power hòa Pattaya United 2-2 hôm 1/11.

Sự việc bắt nguồn từ những lời lẽ miệt thị, phân biệt chủng tộc nhắm vào ông Park và tiền đạo John Baggio từ một bộ phận cổ động viên đối phương. FAT thừa nhận hành vi xúc phạm của khán giả, nhưng cho rằng cách phản ứng của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Trong thời gian HLV HLV Park Hang-seo vắng mặt, Kanchanaburi Power vẫn duy trì phong độ tích cực. Đội bóng lần lượt đánh bại Songkhla với tỷ số 3-0 và hòa Khon Kaen United 2-2.

Việc giành chiến thắng ngay trong ngày HLV HLV Park Hang-seo trở lại càng củng cố niềm tin của đội bóng vào mục tiêu thăng hạng. Với kinh nghiệm từng giúp bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công, nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn trong hành trình đưa Kanchanaburi Power trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Thái Lan.