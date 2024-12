HNG trả cho HAG hơn 1.000 tỷ đồng để thanh toán nợ trái phiếu

Chủ tịch HĐQT HAG ông Đoàn Nguyên Đức

Thông tin trên báo chí, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cho biết khoản tiền hơn 1.000 tỷ đồng đã được HNG trả cho HAG để thanh toán cho BIDV. Phần còn lại đến hạn là 766 tỷ đồng chưa thanh toán do chưa thanh lý được tài sản không sinh lời. Theo đại diện Hoàng Anh Gia Lai, khoản này sẽ được trả vào quý II/2025.

Theo đó, trong hai ngày cuối năm 2024, HAG đã được HNG trả hơn 1.000 tỷ đồng để thanh toán một phần gốc lô trái phiếu do công ty phát hành cho BIDV cuối năm 2016.

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) phát hành, có giá trị 6.596 tỷ đồng, lãi suất 9,7% mỗi năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026. Ngân hàng BIDV là trái chủ của lô trái phiếu này.

Theo công bố từ HAG, ngày 26/12, công ty đã trả 206 tỷ đồng để thanh toán một phần gốc của lô trái phiếu này. Ngày 30/12, công ty tiếp tục trả thêm 824 tỷ đồng, nâng tổng số tiền gốc đã thanh toán cho lô trái phiếu trên lên 1.030 tỷ đồng.

Khoản tiền này do Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) thanh toán cho HAG theo thỏa thuận ba bên. HNG là doanh nghiệp thuộc sở hữu của tỷ phú Trần Bá Dương.

Về kết quả kinh doanh của HNG , tại BCTC quý III/2024 do HNG công bố cho thấy doanh thu thuần đạt 141 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ các chi phí, HAGL Argico báo lỗ sau thuế 182 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức lỗ năm ngoái là 199 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 14 liên tiếp, HAGL Agrico ghi nhận thua lỗ.

Luỹ kế 9 tháng, HNG mang về 288 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 34%, nhưng lỗ sau thuế tới 546 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 446 tỷ đồng) do kinh doanh dưới giá vốn, qua đó nâng lỗ luỹ kế của công ty lên 8.648 tỷ đồng. Mức lỗ 9 tháng cũng đã vượt xa so với mục tiêu chỉ lỗ trước thuế 120 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua.

Trước đó, vì kinh doanh thua lỗ, cổ phiếu HNG đã bị huỷ niêm yết bắt buộc và giao dịch trên UPCoM kể từ ngày 18/09. Để niêm yết trở lại trên HoSE, HNG phải có lợi nhuận 2 năm liên tiếp mới có thể xin đăng ký.

Trước đó, trong báo cáo bán niên, kiểm toán viên có nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục, nguyên nhân do HNG khi đó có lỗ lũy kế là 8.466 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn và vi phạm một số điều khoản của các khoản vay.

Về kết quả kinh doanh của HAG , theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.432 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty báo lợi nhuận sau thuế gần 351 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 332 tỷ đồng, tăng gần 4%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.194 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 851 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9, công ty còn lỗ lũy kế hơn 626 tỷ đồng.

Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 55% kế hoạch doanh thu và hơn 64% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của công ty đạt 22.492 tỷ đồng, tăng 1.589 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 13.532 tỷ đồng, giảm 5% so với hồi đầu năm. Tổng dư nợ vay là 7.313 tỷ đồng, tăng 556 tỷ đồng so với hồi đầu năm.