HNX chấp thuận hủy hơn 7 triệu cổ phiếu quỹ của “kỳ lân” VNG (VNZ)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc chấp thuận cho CTCP VNG (mã: VNZ) giảm số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch do hủy cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, VNG sẽ hủy bỏ hơn 7,1 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ từ 358,4 tỷ đồng xuống còn hơn 287 tỷ đồng. Với việc hủy bỏ này, lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường tương ứng giảm còn gần 28,74 triệu đơn vị. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2023.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, VNG đã xin ý kiến cổ đông việc chào bán 7,1 triệu cổ phiếu cho CTCP Công nghệ BigV với giá 177.881 đồng/cp để thu về 1.264 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, VNG cho biết do một số lý do khách quan, kế hoạch năm ngoái dù đã được thông qua nhưng chưa thực hiện nên không chào bán cổ phiếu quỹ cho CTCP Công nghệ BigV. Do vậy, Đại hội đã thông qua phương án hủy chào bán 7,1 triệu cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, VNG lên kế hoạch lỗ sau thuế 572 tỷ (năm 2022 lỗ 1.315 tỷ đồng). Nguyên nhân do VNG dự kiến tiếp tục đầu tư phát triển và mở rộng thị trường, đặc biệt đầu tư các sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 4.098 tỷ doanh thu - tăng 12% so với nửa đầu năm ngoái. Khấu trừ chi phí, VNG lỗ sau thuế gần 40 tỷ đồng sau 6 tháng, cải thiện đáng kể với khoản lỗ gần 510 tỷ đồng cùng kỳ. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 60 tỷ.

Tại một diễn biến khác, ông Lê Hồng Minh, Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị VNG đăng ký bán khoảng 984 nghìn cổ phiếu VNZ để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 8,85% tương ứng 2,54 triệu đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 21/8 đến 31/8.

Động thái hạ tỷ lệ sở hữu của nhà sáng lập VNG diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VNZ đang trong quãng tăng giá khá tích cực thời gian gần đây. Kết phiên 21/8, VNZ dừng ở mức 1.139.000 đồng/cp, tăng hơn 52% chỉ sau 2 tuần giao dịch, trở lại vị trí quán quân thị giá trên toàn sàn chứng khoán.