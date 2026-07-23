Hộ kinh doanh lẫn lộn thu chi cá nhân và kinh doanh trong cùng một tài khoản ngân hàng, giờ phải làm sao? Cục Thuế hướng dẫn cách xử lý để tránh gặp rắc rối

Bà Lê Thị Chinh - Phó Trưởng ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 20/07, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính), Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo và một số đơn vị tổ chức Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh" tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Tại phiên Thảo luận mở - hỏi đáp cùng chuyên gia, có ý kiến nêu ra thực trạng rất nhiều hộ kinh doanh đang gặp phải, là nhiều hộ đang lẫn lộn giữa các khoản thu kinh doanh và các khoản thu chi trong gia đình trong cùng một tài khoản, hiện nay không biết làm sao để khắc phục.

Về vấn đề này, bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế nhấn mạnh hai giải pháp khắc phục.

Thứ nhất là giải quyết tương lai, tức mình biết rằng việc cũ rối như thế thì bây giờ giải pháp khắc phục là tài khoản sẽ tách bạch ra, tài khoản dùng cho chi tiêu cá nhân và tài khoản dùng cho việc kinh doanh. Đấy là giải pháp hiện tại khắc phục cũng như ránh rắc rối đã gặp trong quá khứ.

Thứ hai là giải quyết quá khứ, tức là dùng tài khoản cá nhân cho cả kinh doanh và lẫn lộn trong chi tiêu, thì phải rà soát lại. Với những khoản kê khai doanh thu hay có hóa đơn, những khoản tiền mua hàng thì tách bạch ra. Còn với những khoản chi tiêu cá nhân không quá khó khăn trong việc rà soát lại. Ví dụ như chi tiêu cá nhân về tiền điện, tiền nước hoặc những thanh toán cá nhân khác.

"Chúng ta bắt buộc phải rà soát lại để minh bạch phần đã xảy ra rồi" - bà Chinh nhấn mạnh.

Với việc đó, những nội dung nào liên quan đến doanh thu thì hộ kinh doanh rà soát và kê khai doanh thu. Trong trường hợp từ mùng 1/1 đến giờ nếu hộ kinh doanh kê khai đang còn thiếu, ví dụ mình thuộc trường hợp kê khai quý hay tháng thì sau khi rà soát, hộ kinh doanh có thể kê khai bổ sung vào kỳ hiện hành với những doanh thu soát ra của quá khứ.

Còn việc khắc phục là để minh bạch, tài khoản này dùng cho chi tiêu cá nhân, còn có thể nhiều tài khoản dùng cho kinh doanh để có thể rõ ràng và tránh những rắc rối cũng như là khỏi phải ngồi hồi tưởng lại hoặc là khi lên doanh thu hộ kinh doanh có thể đối soát với dòng tiền.

"Việc quản lý của chúng ta là vừa theo hóa đơn vừa theo dòng tiền. Khi chúng ta minh bạch được dòng tiền và hóa đơn thì mọi giao dịch của chúng ta đều bảo đảm rõ ràng, kê khai nộp thuế của chúng ta cũng thuận lợi hơn" - Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế kết luận.