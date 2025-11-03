Hộ kinh doanh lưu ý: Cần biết gì về chiến dịch 60 ngày chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai?

Cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 3352/QĐ-CT chỉ đạo triển khai chiến dịch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh", diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/11/2025 đến 30/12/2025. Chiến dịch mang thông điệp: "60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại" và được xem là bước đi quan trọng để thực hiện chủ trương lớn thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo lộ trình, kể từ ngày 01/01/2026, các hộ đang tính thuế theo phương pháp khoán sẽ chuyển sang mô hình tự kê khai và nộp thuế, hoặc có thể lựa chọn bước lên doanh nghiệp nhỏ và vừa để hưởng các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành. Việc chuyển đổi này nằm trong Đề án "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán" do Bộ Tài chính ban hành.

Chiến dịch tập trung thực hiện tại các địa bàn có nhiều hộ khoán như chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, khu vực kinh doanh lưu trú… với yêu cầu các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp nhằm giúp hộ kinh doanh nắm rõ quy trình kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.

Trong 60 ngày triển khai, cơ quan thuế các cấp sẽ thiết lập các điểm hỗ trợ cố định và lưu động, tổ chức tư vấn trực tiếp theo phương châm "cầm tay chỉ việc", đảm bảo giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh. Đồng thời, đường dây nóng hỗ trợ phải hoạt động 24/7, tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, đặc biệt là các Thuế cơ sở phải giao chỉ tiêu hộ khoán cần chuyển đổi, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, rà soát dữ liệu các Thuế tỉnh, thành phố. Trong đó, tập trung vào một số yêu cầu trọng tâm sau:

Một là, kế thừa dữ liệu: Sử dụng và rà soát toàn bộ dữ liệu hộ kinh doanh hiện có để làm cơ sở chuyển đổi, bảo đảm chính xác, không bỏ sót.

Hai là, hỗ trợ trước, giám sát sau: Ưu tiên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu; giám sát tuân thủ sau khi hộ kinh doanh đã quen quy trình kê khai.

Ba là, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm: Cơ quan thuế chủ trì, UBND xã phối hợp; thống nhất người đầu mối phụ trách từng địa bàn, nội dung.

Bốn là, không phát sinh chi phí: Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử được thực hiện miễn phí, không thu thêm lệ phí hay yêu cầu hộ mua phần mềm.

Năm là, minh bạch và thống nhất: Công khai quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn; thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn, bảo đảm hộ dễ theo dõi và thực hiện.

Sáu là, các Thuế tỉnh, thành phố triển khai nội dung truyền thông trọng điểm, gồm: (i) Chú trọng tuyên truyền về lợi ích và nghĩa vụ khi hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp; (ii) Mục đích của việc chuyển đổi để đảm bảo minh bạch, công bằng hơn; (iii) Quyền lợi mà hộ kinh doanh được hưởng khi chuyển đổi lên doanh nghiệp; (iv) Các công việc cần chuẩn bị để chuyển đổi, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.



