"Hồ ma" xuất hiện ở Mỹ: Chuyên gia cảnh báo chỉ còn lại thời gian rất ngắn để ngăn chặn thảm họa

Sự xuất hiện trở lại của hồ ma

Các hình ảnh vệ tinh được chụp trong vài tuần qua cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của Hồ Tulare ở Thung lũng Trung tâm của California và dự báo rằng lũ lụt có thể tồn tại trong 2 năm tới trên vùng đất nông nghiệp khô cằn này.

Mặc dù hồ Tulare thường khô hạn, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện trở lại do các trận lũ lụt, lượng mưa cao bất thường nên được gọi là "hồ ma".

Hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp cho thấy quá trình chuyển đổi từ một lưu vực khô hạn thành một hồ nước rộng và sâu chạy khoảng 10 dặm từ bờ này sang bờ khác trên vùng đất vốn được sử dụng để trồng hạnh nhân, cà chua, bông và các loại cây trồng khác.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự xuất hiện của hồ ma. Ảnh: Planet Labs

Các nhà khoa học cảnh báo lũ lụt sẽ trở nên tồi tệ hơn khi khối tuyết khổng lồ trong lịch sử ở dãy núi Sierra Nevada tan chảy và đưa thêm nước vào lưu vực. Vào tháng trước, một đợt nắng nóng khiến tuyết tan trên diện rộng ở vùng núi và đe dọa các cộng đồng nông dân nhỏ đang đối phó với việc hồ ma Tulare đang hồi sinh.

Nước trong lòng hồ có thể gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD, khiến hàng nghìn nông dân và cư dân trong các cộng đồng nông nghiệp phải di dời. Lũ lụt tiếp diễn cũng đe dọa đê, đập và các cơ sở hạ tầng lũ yếu kém khác trong khu vực.

Hồ Tulare là vùng nước ngọt lớn nhất phía tây sông Mississippi cho đến cuối những năm 1800, khi các nhánh sông của nó được chuyển hướng để tưới tiêu nông nghiệp và trở thành nước sử dụng trong đô thị. Khi mực nước trong hồ nâng cao hơn, nông dân lo lắng rằng họ sẽ mất toàn bộ vụ thu hoạch và nhà cửa của họ sẽ bị ngập lụt.

Chẳng hạn, thị trấn Corcoran ở Thung lũng Trung tâm có một con đê đất có nguy cơ bị ỡ do nước dâng cao và đã yêu cầu nguồn tài trợ khẩn cấp của liên bang để nâng con đê thêm vài mét.

Trải dài hơn 23 km, con đê bảo vệ chống lại nước lũ này cao hơn 57 m. Tuy nhiên, vào tháng 3, mực nước hồ Tulare đã tăng lên gần 54,2 m.

“Cộng đồng Corcoran chỉ có một khoảng thời gian ngắn với điều kiện khô ráo trước khi lượng tuyết tan chảy từ dãy núi Sierra Nevada hòa với dòng nước lũ hiện có ở Hồ Tulare, và chống lại đê Corcoran”, nhà chức trách đưa ra cảnh báo vào tháng 4.

Thiệt hại nặng nề

Thống đốc Gavin Newsom đã đến thăm Corcoran trong tuần này để đánh giá thiệt hại do lũ lụt và cho biết điều tồi tệ nhất vẫn sẽ tiếp tục xảy ra khi lưu vực bị ngập lụt nhận thêm nước mỗi ngày. Có thể sẽ có nhiều nước đổ vào lưu vực hơn trong 16 tuần tới.

Newsom cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với các đối tác liên bang và địa phương để cung cấp hỗ trợ tại chỗ và hỗ trợ mà người dân địa phương cần. Sự thay đổi thời tiết này chính là minh chứng của cuộc khủng hoảng khí hậu."

Karla Nemeth, giám đốc Sở Thủy lợi California, cho biết lần cuối cùng xảy ra lũ lụt lớn trong lưu vực là vào những năm 1980 và phải mất khoảng hai năm để nước bốc hơi hoặc được bơm ra ngoài. Bà cho biết bộ đang đưa ra kế hoạch chuyển hướng nước trước khi nó đến lòng hồ.

Hơn 600 công trình ở hạt Tulare đã bị hư hại do lũ lụt, theo các quan chức, và thiệt hại do lũ lụt vẫn đang được tính toán. Hàng nghìn con bò đã bị mất tích vì lũ lụt, trong khi khoảng 75.000 con được kéo đến nơi an toàn. Nước cũng cuốn trôi các loại cây trồng chính và người lao động nông nghiệp mất việc làm trên khắp thung lũng ngập nước.

Ảnh: Getty

Văn phòng của ông Newsom đã ước tính thiệt hại về nông nghiệp là 60 triệu đô la do lũ lụt trên các cánh đồng trồng trọt. Các giải pháp tiềm năng bao gồm lắp đặt thiết bị để bơm nước trở lại các tầng chứa nước ngầm đã cạn kiệt sau nhiều năm hạn hán và sử dụng quá mức nguồn nước ngầm của khu vực.

Theo văn phòng thống đốc, tiểu bang đang cung cấp hỗ trợ nơi trú ẩn cho những người dân phải di dời và cung cấp vật tư phòng chống lũ lụt bao gồm bao cát, tường cơ và đá và cát để đắp bờ sông và đê.

California đang trải qua một mùa mưa bất thường sau hai thập kỷ hạn hán. Một loạt các dòng sông trong khí quyển năm nay đã dẫn đến lượng tuyết và lượng mưa gần như kỷ lục ở nhiều khu vực của bang.

Một nhóm nghiên cứu tại Viện Hải dương học Scripps tại UC San Diego đã phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các cơn bão sông trong khí quyển và có thể làm tăng thiệt hại do lũ lụt gây ra từ 1 tỷ đô la hàng năm lên hơn 3 tỷ đô la hàng năm vào cuối thế kỷ này.