Hồ Ngọc Hà chuyển trường cho Leon - Lisa, học phí đắt gấp nhiều lần trường cũ, chất lượng siêu xịn sò

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà tự hào khoe về ngày khai giảng của Leon và Lisa. Cô hạnh phúc viết: "Ngày đầu tiên của các con được gặp thầy cô và bạn bè mới". Có thể thấy 2 em bé tự tin dắt tay nhau, cười nói và tỏ ra đầy hào hứng ở môi trường mới này.

Khoảnh khắc này khiến nhiều fan nhớ lại lần đầu đi học đầy nước mắt của hai chị em song sinh. Hiện tại, các bé đã chững chạc, tự tin hơn rất nhiều. Trước đây, Hà Hồ cho 2 bé theo học ở một ngôi trường quốc tế tại Quận 2, TP HCM. Theo đó, học phí dao động từ 77,43 - 218,23 triệu đồng/năm, tùy theo độ tuổi và hình thức học (học cả ngày, hoặc nửa buổi).

Hiện tại, Leon và Lisa đã được chuyển sang trường mới có tên là British International School (tên viết tắt là BIS HCM, trường Quốc tế Anh, trụ sở tại TP HCM). Trường thuộc tập đoàn Nord Anglia Education và là một trong bốn trường Quốc tế Anh tại Việt Nam. BIS HCM cung cấp mô hình giáo dục kiểu Anh cho trẻ em từ 2 đến 18 tuổi, mức học phí thuộc top khủng nhất hiện nay.

Được biết năm học 2019-2020, học phí ở mức 258,3 - 384.6 triệu đồng/năm (tùy vào độ tuổi của trẻ) cho lớp mầm non. Bên cạnh đó, phụ huynh còn phải đóng một số khoản phí khác như: phí giữ chỗ 70,8 triệu đồng. Khi nhập học, mỗi học sinh phải nộp thêm 23,6 triệu đồng tiền phí an ninh. Khoản tiền này sẽ được trả lại nếu phụ huynh báo với trường 90 ngày trước khi chuyển trường cho con.

Như vậy, so với mức học phí ở trường cũ, ngôi trường lần này Hà Hồ chọn cho các con có học phí đắt hơn nhiều, vậy ngôi trường này có gì mà mức học phí "khủng" đến thế?

Trường liên thông từ mầm non đến THPT

BIS được thành lập tháng 8/1997 trong căn biệt thự ở quận 1 với tên Tiny Tots. Đây là một trường mầm non với 2 lớp học, 2 giáo viên nước ngoài và 40 trẻ. Năm 2000, trường mở rộng thành 10 phòng học với 300 trẻ và đây cũng là năm đầu tiên chính thức gọi là trường Quốc tế Anh.

Trường này là thành viên của tổ chức Giáo dục Nord Anglia, sở hữu hệ thống các trường quốc tế hàng đầu trên thế giới, với 61 trường và 58.000 học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông tại 28 quốc gia trải dài từ Bắc Mỹ, Châu Âu, tới Trung Quốc, Đông Nam Á và Trung Đông.

Đây là trường quốc tế lớn nhất Việt Nam và hoạt động từ ba cơ sở được xây dựng có mục đích trong khu dân cư quận 2, phục vụ cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi. Trường có các cơ sở hạng nhất cùng đội ngũ giáo viên tận tâm, lành nghề, đảm bảo chất lượng giáo dục cho học sinh. Trường có cở sở tại TP HCM và Hà Nội.

Chương trình giáo dục trung học quốc tế IGCSE tại BIS Hà Nội được công nhận bởi Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge, trực thuộc Đại học Cambridge. Ngoài ra trường còn là trường thành viên của Liên đoàn các trường quốc tế Anh tại Châu Á (Federation of British International Schools in Asia, viết tắt FOBISIA) - một Liên đoàn gồm hơn 50 trường quốc tế Anh tốt nhất trong khu vực.

Học sinh mầm non được học như thế nào?

Chương trình giảng dạy của BIS HCM được thiết kế kỹ lưỡng để tối đa hóa khả năng của mỗi học sinh và khơi dậy niềm yêu thích học tập trong các em. Với khối mầm non, trường có ba cấp độ lớp bao gồm Pre-Nursery (F1), Nursery (F2) và Reception (F3). Chương trình giáo dục Mầm non bao gồm 7 lĩnh vực học tập: Khả năng giao tiếp và khả năng ngôn ngữ, phát triển thể chất, phát triển nhân cách, quan hệ xã hội và cảm xúc, đọc viết, toán học, hiểu biết về thế giới và nghệ thuật và thiết kế mang tính biểu cảm.

Học sinh Mầm non được học tại một tòa nhà riêng với cơ sở vật chất hiện đại bao gồm một bể bơi ngoài trời nhỏ, khu vui chơi cát và sân chơi ngoài trời với cụm thiết bị trò chơi liên hoàn. Tòa nhà Mầm non còn có các phòng đa năng với diện tích lớn, thư viện, hội trường nhỏ và một phòng chơi an toàn trong nhà cho trẻ. Tất cả các khu vực trong tòa nhà đều được phủ sóng mạng không dây với sân chơi ngoài trời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về sự an toàn và linh hoạt.

Nhận xét của các phụ huynh có con học tại đây

Điều đặc biệt ở ngôi trường này là trẻ được học rất nhiều kỹ năng mềm. Một bà mẹ có 2 con học tại đây chia sẻ: "Con mình rất dễ dàng thích nghi với cuộc sống và có tính tự lập rất cao. Đi cắm trại, con biết cắm lều một cách thành thạo; biết sơ cứu, cấp cứu người bị nạn, ở nhà biết nấu ăn, may vá… Từ một đứa trẻ nhút nhát, con biết bảo vệ quan điểm của mình; thoải mái trình bày một đề tài, quan điểm cá nhân của nó về một vấn đề nào đó.

Thậm chí, có lúc cả hai vợ chồng đi du lịch bốn ngày, hai cháu bé ở nhà (với chị giúp việc đến theo giờ) biết tự xoay xở, sáng khóa cửa đi học, chiều về biết tự nấu ăn, tự dọn dẹp nhà cửa và ngủ một mình. Có thể môn toán cháu học không quá xuất sắc nhưng cháu hiểu thế nào là toàn cầu hóa, vấn nạn rác thải, biết làm cả thơ haiku của Nhật bằng tiếng Anh... và đối với mình những điều đó lại rất quan trọng".

"Ưu điểm rõ nhất mà ai cũng nhìn thấy ở các trường quốc tế là học sinh được học đầy đủ các môn năng khiếu (nhạc, họa…), vi tính, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn nước ngoài, được cấp chứng chỉ công nhận qua từng cấp lớp. Đặc biệt môn tiếng Anh và loạt môn năng khiếu không cần mất thời gian đi học ngoài, học thêm. Cha mẹ gửi con ở đây cũng hoàn toàn yên tâm, không lo lắng nhiều. Chúng tôi cho cháu vào đây với mục đích đi du học hoặc theo học các trường quốc tế. Con vẫn biết và nói tiếng Việt", một phụ huynh khác chia sẻ.