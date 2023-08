Hồ Ngọc Hà độc lạ chụp ảnh Sài Gòn xưa

Đội The new mentor của Hồ Ngọc Hà

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà từng thực hiện rất nhiều hình ảnh nhưng với bộ ảnh cùng team (đội) The New Mentor đã để lại nhiều giá trị kỷ niệm và sự "căng não" để lên ý tưởng cùng ekip. Sau thời gian thực hiện và ấp ủ, tối ngày 28-8 Hồ Ngọc Hà và ekip ra mắt bộ ảnh chính thức cùng Team Hồ Ngọc Hà đầy tính thời trang nhưng vẫn mang đậm giá trị văn hóa Việt Nam.



Cùng với bộ ảnh "Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông" (Saigon - The pearl of the far east) dự án còn có video clip đi kèm là Official Visualizer (short video) "Sài Gòn đẹp lắm" dựa trên ca khúc "Sài Gòn" của nhạc sĩ Y Vân được Hồ Ngọc Hà thể hiện với lần đầu hát phong cách lofi.

Hồ Ngọc Hà cho biết ý tưởng bộ ảnh "Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông" được cô nghĩ đến khi đang lưu diễn ở Mỹ. Nữ ca sĩ nói: "Khi tôi đang ở Mỹ tôi lại nghĩ đến những điều gì đó rất Việt Nam. Ekip thực hiện bộ ảnh gồm toàn người Việt, trong đó có nhà thiết kế Lâm Gia Khang, nhiếp ảnh Milor Trần, stylist Kye Nguyễn…".

Bộ ảnh lấy cảm hứng từ những thước phim điện ảnh của Sài Gòn, nhằm "thăm" lại vẻ đẹp độc đáo của "Hòn Ngọc Viễn Đông". Những nơi này vẫn lưu giữ được các công trình kiến trúc xưa, dù trải qua nhiều thăng trầm của thời gian. Trong bộ ảnh, 7 cô trò Hồ Ngọc Hà không mặc áo dài xưa, mà vẫn mặc những trang phục hiện đại. Họ mong muốn khắc họa vẻ đẹp của thành phố và thể hiện sự giao thoa giữa Sài Gòn xưa và nay.

Nữ super mentor đã cùng 6 người mẫu có chuyến dạo quanh Sài Gòn trong một ngày đẹp trời, đến những địa điểm du lịch nổi tiếng như chợ Bến Thành, Bưu điện Thành Phố, Hội trường Thống Nhất, Nhà hát Thành Phố… hay những hình ảnh bối cảnh chiếc xe lam, gánh hàng rong…gợi nhớ lại hình ảnh Sài Gòn xưa cũng được thể hiện trong bộ ảnh.

Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ thêm: "Tôi muốn team của tôi quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Sài Gòn nói riêng - Hòn Ngọc Viễn Đông mà chúng ta từng rất tự hào. Hy vọng bộ ảnh không chỉ gây xúc động cho khán giả Việt mà còn chạm đến cảm xúc của khán giả quốc tế".