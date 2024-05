Hồ tiêu tiếp tục neo ở vùng giá cao mới

Giá hồ tiêu lại tiếp tục tăng khá mạnh trong khoảng gần 1 tuần gần đây. Ảnh minh họa: Nguyên Dung/TTXVN

Giá tiêu hôm nay (21/5) tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm trên cả nước tiếp tục neo quanh vùng giá cao mới.



Cụ thể, tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk đạt 113.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Tại Gia Lai, giá hồ tiêu đang được thương lái thu mua ở mức 113.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg. Mức giá này cũng tương tự tại Đắk Nông.



Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước cùng ở mức từ 114.000 – 116.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hiện đang cao nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu với mức tăng 5.000 đồng/kg so với hôm qua.



Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, những năm qua giá tiêu duy trì mức thấp kéo dài khiến diện tích sụt giảm. Những vườn tiêu già cỗi bị thay thế bằng các loại cây trồng khác đặc biệt là sầu riêng. Thêm vào đó, năm nay tình hình thời tiết nắng nóng và khô hạn bất thường khiến sản lượng tiếp tục giảm mạnh. Sản lượng năm nay dự kiến chỉ khoảng 170.000 tấn, giảm 10% so với năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây.



Giá hồ tiêu tăng cao là điều đáng mừng cho nông dân trồng tiêu để bù lại cho những năm giá xuống quá thấp (2019 và 2020). Theo các chuyên gia, với diễn biến giá hạt tiêu từ đầu năm đến nay, hồ tiêu đang vào chu kỳ tăng giá mới. Nguyên nhân chính là nguồn cung hạt tiêu hạn chế trên toàn cầu.



Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiệp hội cũng khuyến cáo bà con nông dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích trồng hồ tiêu, mà tập trung đầu tư, chăm sóc theo hướng thâm canh để cây hồ tiêu phát triển bền vững và ổn định.



Cùng với giá hồ tiêu tăng khá, giá cà phê cũng tăng mạnh không kém. Có thời điểm giá cà phê đã lên tới 130.000 – 140.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê cũng ở dao động quanh mức 105.000 đồng/kg. Với các mức giá hiện nay thì cà phê vẫn đang mang lợi nhuận tốt hơn so với hồ tiêu.



Mặc dù vậy, thời gian qua, cả cà phê và hồ tiêu bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi sầu riêng. Sầu riêng vẫn đang mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần so với hồ tiêu, cà phê.



Về xuất khẩu, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 4/2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 83.067 tấn hồ tiêu các loại; trong đó tiêu đen đạt 73.555 tấn, tiêu trắng đạt 9.512 tấn.



Tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đạt 352 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 19,4%, tuy nhiên kim ngạch lại tăng 10,3%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 4 tháng đạt 4.065 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.678 USD/tấn, tăng lần lượt 19,4% đối với tiêu đen và 14,5% đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm trước.