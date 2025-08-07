Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Hố tử thần' xuất hiện trên đường liên xã ở Lào Cai

07-08-2025 - 22:45 PM | Sống

Hố sụt sâu xuất hiện giữa đường liên xã ở Lào Cai sáng 7/8, khiến giao thông bị ảnh hưởng, chính quyền phải khẩn trương cảnh báo và khoanh vùng nguy hiểm.

Sáng 7/8, hố sụt lún lớn xuất hiện trên tuyến đường liên xã tại thôn Mào Sao Chải, cách trụ sở UBND xã Sín Chéng (tỉnh Lào Cai) khoảng 200m, khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hố sâu xuất hiện giữa lòng đường được xác định là loại sụt lún “cát tơ”, có khả năng lan rộng nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn. May mắn không có thương vong hay thiệt hại phương tiện tại thời điểm xảy ra sự cố.

'Hố tử thần' xuất hiện trên đường liên xã ở Lào Cai- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra sụt lún tại Lào Cai sáng 7/8. (Ảnh: Công an xã Sín Chéng)

Ngay sau khi phát hiện hiện tượng bất thường, lực lượng Công an xã Sín Chéng phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã đến hiện trường kiểm tra, đồng thời tổ chức rào chắn, khoanh vùng nguy hiểm và lắp đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo nhận định sơ bộ, nguyên nhân bước đầu có thể do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nền đất yếu, kết cấu địa chất bị phá vỡ dẫn tới hiện tượng sụt lún.

Chính quyền xã Sín Chéng đã phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân không lại gần khu vực sụt lún, đặc biệt trong thời điểm mưa to tiếp diễn có thể khiến hố lan rộng hoặc gây sạt lở mới. Các phương tiện lưu thông được hướng dẫn chọn tuyến đường thay thế để đảm bảo an toàn.

Chính quyền xã Sín Chéng đang tiếp tục theo dõi hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng để đánh giá nguy cơ và đưa ra phương án xử lý triệt để trong thời gian tới.

Vật dụng bếp nhà nào cũng có này có thể là “ổ phát tán formaldehyde”, khiến ung thư rình rập cả gia đình

Theo Viên Minh/VTC News

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 bệnh viện đầu ngành được tín nhiệm để “hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ”: Đều là những cái tên uy tín, “sừng sỏ”

3 bệnh viện đầu ngành được tín nhiệm để “hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ”: Đều là những cái tên uy tín, “sừng sỏ” Nổi bật

Tịch thu gần 70kg vàng thỏi trị giá hơn 20 tỷ đồng dưới 1 hồ nước ở công viên Trung Quốc

Tịch thu gần 70kg vàng thỏi trị giá hơn 20 tỷ đồng dưới 1 hồ nước ở công viên Trung Quốc Nổi bật

Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: ‘Thủ phạm’ là 1 thói quen cực xấu!

Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: ‘Thủ phạm’ là 1 thói quen cực xấu!

22:37 , 07/08/2025
Sau 8 năm làm bảo mẫu cho nhà đại gia với mức lương 29 triệu đồng/tháng, tôi nghỉ việc thì được chủ tặng 1 chiếc hộp gỗ: Thứ bên trong khiến tôi sững sờ

Sau 8 năm làm bảo mẫu cho nhà đại gia với mức lương 29 triệu đồng/tháng, tôi nghỉ việc thì được chủ tặng 1 chiếc hộp gỗ: Thứ bên trong khiến tôi sững sờ

22:05 , 07/08/2025
Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:46 , 07/08/2025
Cảnh báo từ chuyên gia chống độc: Ăn hải sản theo cách này, coi chừng hoại tử, tàn phế hoặc tử vong

Cảnh báo từ chuyên gia chống độc: Ăn hải sản theo cách này, coi chừng hoại tử, tàn phế hoặc tử vong

21:38 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên