Ho, viêm họng dai dẳng – Hầu họng tê liệt vì trào ngược

Trào ngược dạ dày – thủ phạm giấu mặt gây ho, viêm họng kéo dài



Không mắc cảm cúm, viêm xoang hay bệnh hô hấp nhưng họng bạn thường xuyên ngứa rát, vướng mắc… Các cơn ho kéo dài cả ngày hay thành cơn, ho có đờm hoặc ho khan, đặc biệt có xu hướng tiến triển nặng về đêm. Đôi khi ngay cả nuốt nước bọt bạn cũng thấy đau. Cảm giác họng bị tê liệt khiến bạn ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc. Lâu dần cơ thể mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ.

Song biểu hiện này không phải ho, viêm họng đơn thuần hay do vi khuẩn vì bạn đã thử dùng nhiều loại thuốc: kháng viêm, chống phù nề, kháng sinh… thì bệnh đỡ tạm thời rồi lại tái phát. Chỉ tới khi thăm khám kỹ lưỡng có nội soi dạ dày, bạn mới phát hiện được thủ phạm giấu mặt đứng sau chính là trào ngược dạ dày thực quản.

Theo thống kê, có đến 70% người bệnh trào ngược dạ dày bị viêm họng và các vấn đề về cổ họng. Nghiên cứu đăng tải trên NCBI (Trung tâm thông tin công nghệ sinh học Quốc Gia của Mỹ) cho biết, trào ngược là 1 trong 3 nguyên nhân chính gây ho mạn tính, bên cạnh hen suyễn và bệnh lý đường hô hấp trên/ hội chứng chảy nước mũi sau).

Không chỉ là ho, viêm họng, trào ngược kéo dài ẩn sau nhiều nguy hiểm

Khi trào ngược xảy ra, dịch vị thoát ra khỏi dạ dày, đi lên thực quản, họng và thanh quản… Pepsin trong dịch vị sẽ phá hủy chất nhầy bảo vệ niêm mạc ở cổ họng, tạo điều kiện cho axit HCL, dịch mật tiếp xúc và phá hủy niêm mạc họng.

Phản xạ ho xuất hiện nhằm bảo vệ đường thở khỏi sự gia tăng axit từ dạ dày lên thực quản. Dịch axit sót lại nhỏ xuống đường thở trong phổi cũng gây ra ho. Trào ngược kéo dài, niêm mạc họng tổn thương càng nặng, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn xâm nhập gây ra viêm họng, làm bạn ho, đau rát họng nhiều hơn.

Với người trào ngược, sẽ không chỉ là ho, viêm họng mà thường kèm theo những biểu hiện khác như: Ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, buồn nôn, đau thượng vị, nuốt nghẹn, khó thở…

Chủ quan bỏ qua hay điều trị không đúng cách, nguy cơ trào ngược tái phát chuyển nặng rất cao. Sự ăn mòn mạnh của axit dạ dày sẽ khiến bạn gánh chịu nhiều biến chứng nghiêm trọng như: viêm đường hô hấp, viêm xoang, viêm loét thực quản, hẹp thực quản, barrett thực quản, thậm chí là ung thư thực quản - Top 10 bệnh ung thư trên thế giới có tỷ lệ tử vong cao.

Bình Can An Vị - Bài thuốc quý xử lý trào ngược đúng căn nguyên

Nôn nóng chấm dứt trào ngược để hết mệt mỏi và nguy cơ biến chứng không xảy tới với mình, nhiều người bệnh thử đủ cách để các triệu chứng chấm dứt nhanh. Tuy nhiên, mất nhiều năm bệnh chỉ đỡ chứ không dứt điểm.

Theo Đông y, nguyên nhân gây trào ngược dạ dày là do "Can Vị bất hòa" - chức năng gan (Can) và dạ dày (Vị) không hòa hợp, dẫn đến Can uất - Vị yếu gây ra một loạt chứng trạng gọi là "chứng khí nghịch" (trào ngược dạ dày thực quản).

Do đó, nếu các biện pháp bạn đang áp dụng không tác động đúng nguyên nhân gốc này sẽ chỉ là biện pháp cứu cánh tạm thời. Việc khôi phục và cân bằng lại chức năng sinh lý giữa gan và dạ dày mới là giải pháp đúng để hạn chế tối đa sự trở lại của trào ngược.

Nắm rõ được cơ chế này, bài thuốc cổ phương Bình Can An Vị đã ra đời. Việc tác động đúng nguyên nhân gây trào ngược, an tỳ vị, đẩy lùi chứng Can Vị bất hòa, mang lại hiệu quả cao cho bài thuốc và giúp rất nhiều người bệnh đón niềm vui thoát trào ngược dai dẳng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux – Hỗ trợ giảm trào ngược dạ dày – thực quản

Ngày nay, là trái ngọt thu được giữa tinh hoa y học cổ phương và sự phát triển của y học hiện đại, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux mang tới giải pháp tối ưu cho người trào ngược dạ dày. Sản phẩm có thành phần 9 loại thảo dược không chỉ giúp giảm nhanh ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, buồn nôn… mà tình trạng ho, viêm họng kéo dài hay nuốt nghẹn, khó thở cũng sẽ được cải thiện nhanh khi dùng đều đặn. Lưu ý hãy luôn duy trì một chế độ ăn uống, sinh học khoa học.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux thích hợp cho người bệnh trào ngược mọi thể bệnh ở mọi giai đoạn. Thảo dược thân thiện với sức khỏe, không tác dụng phụ nên hãy yên tâm sử dụng đúng, đủ liệu trình để đạt được hiệu quả tối đa.

Muốn đi nhanh cần đi đúng đường. Hãy cùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux giúp bạn có một nền tảng vững chắc và sớm cán đích hành trình thoát trào ngược ngay hôm nay.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux – Hỗ trợ giảm trào ngược dạ dày – thực quản

Công dụng:



Hỗ trợ giảm các triệu chứng: trào ngược dạ dày thực quản giúp giảm nỗi lo ợ chua, nóng rát cổ họng, đau vùng thượng vị, đầy trướng bụng.

Cách dùng:

Uống 2 viên/ lần, ngày 2 - 3 lần, uống sau khi ăn 30 phút, hoặc uống ngay khi có các biểu hiện của triệu chứng trào ngược.

Website: https://stomach.vn/

Hotline: 1800 0097 (miễn cước)

Số XNQC: 510/2021/XNQC-ATTP.

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty CP Prohealth Việt Nam.

Địa chỉ: 107 K2, tổ 2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.