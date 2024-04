Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi thấp nhất 10 quý, tiền mặt giảm gần nghìn tỷ nhưng vẫn còn “núi” tiền gửi ngân hàng

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố BCTC quý 1/2024 với doanh thu đạt 2.385 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn lại tăng khiến biên lãi gộp bị co lại từ mức 35,8% cùng kỳ xuống còn 32,1%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt hơn 766 tỷ đồng, giảm gần 14% so với quý 1/2023.

Sau khi trừ chi phí, Hóa chất Đức Giang lãi sau thuế gần 704 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ 2023 và là mức thấp nhất trong vòng 10 quý kể từ quý 4/2021. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm so với quý liền trước.

Năm 2024, Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất 10.202 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.100 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,6% và giảm 4,4% so với thực hiện năm 2023. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện 23% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm đề ra.

Thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đã giảm hơn 1.000 tỷ so với đầu năm xuống còn gần 114.500 tỷ đồng. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ khoản tiền mặt từ hơn 1.060 tỷ đồng đầu năm xuống còn 113 tỷ vào cuối quý 1. Tuy nhiên, doanh nghiệp này còn đang có khoản tiền gửi ngắn hạn gần 9.500 tỷ đồng, chiếm gần 2/3 tổng tài sản.

Trả lời cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 về khoản tiền "khủng" này, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang cho biết sẽ không đầu tư trái phiếu hay bất động sản khu công nghiệp. Thay vào đó, Hóa chất Đức Giang cần ôm chặt lượng tiền mặt lớn để chuẩn bị cho dự án bauxite, vì đây là một dự án rất lớn, được Chính phủ rất quan tâm.

Năm 2023 trước đó, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu 9.748 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.241 tỷ đồng, lần lượt giảm 32% và 46% so với năm 2022. Nguyên nhân là thị thị trường phốt pho vàng không thuận lợi, cạnh trang trong và ngoài nước lớn, giá giảm nhanh, nhu cầu thấp hơn mọi năm. Còn các mặt hàng khác như phân bón, phụ gia thức ăn gia súc… giá cả ổn định, sản lượng có chiều hướng tăng.

Với kết quả kinh doanh 2023 cộng thêm cổ tức nhận được từ Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT) và Ắc quy tia sáng (TSB), HĐQT Hóa chất Đức Giang cũng đã thông qua việc chia cổ tức 2023 tỷ lệ 30% (đã tạm ứng). Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua, cổ tức năm 2024 dự kiến sẽ duy trì mức 30%.