Hoa hậu "giỏi ngoại ngữ nhất Việt Nam", lấy chồng Ấn Độ, sống viên mãn trong biệt thự 1200m2

Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất Việt Nam



Diệu Hoa sinh năm 1969 trong một gia đình trâm anh thế phiệt tại Hà Nội. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam hiện nay). Thời điểm ấy, Diệu Hoa đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990

Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Diệu Hoa còn gây ấn tượng bởi nền tảng học thức sâu rộng. Dù lên ngôi cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp, nhưng cô không bước chân vào showbiz mà tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Diệu Hoa có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Sau này, cô hoàn thành luận án Tiến sĩ ở nước ngoài và được sách kỷ lục Việt Nam trao danh hiệu "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất" khi nói được 5 ngôn ngữ gồm Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái Lan.

Đến năm 2008, khi đã gần tuổi tứ tuần, Diệu Hoa tiếp tục thử sức với một cuộc thi sắc đẹp khác là Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs World). Đứng thứ 2 trong danh sách những thí sinh lớn tuổi nhất của Mrs World năm ấy, nhưng cô vẫn xuất sắc lọt vào top 5 chung cuộc nhờ sự thông minh, tinh tế.

Hiện tại, tuy là nàng hậu nổi tiếng nhưng Diệu Hoa ít tham gia vào các hoạt động trong làng giải trí. Cô chuyên tâm vào công việc kinh doanh và vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Được biết, người đẹp đang làm Giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái Lan.



Hoa hậu Diệu Hoa xuất hiện cùng cô con gái thứ 2 Diệu Ly trong một sự kiện gần đây, sau hơn 30 năm kể từ ngày đăng quang cô vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ đáng ngưỡng mộ

Sau hơn 30 năm đăng quang, Diệu Hoa vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ đáng ngưỡng mộ. Cô được mệnh danh là một trong những nàng hậu xinh đẹp, tài giỏi nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Cuộc sống viên mãn bên chồng Ấn Độ trong biệt thự sang trọng

Không chỉ được ngưỡng mộ về nhan sắc, học vấn, Diệu Hoa còn có tổ ấm hạnh phúc bên ông xã người Ấn Độ - doanh nhân Maneesh Dane. Chuyện tình của họ nảy nở từ khi Maneesh Dane đến xem trực tiếp đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam mà Diệu Hoa làm khách mời.

Lúc ấy, vì ấn tượng với lối nói chuyện của cô nên anh đã nhờ bạn bè giới thiệu. Và rồi ngay khi gặp Maneesh Dane, Diệu Hoa đã biết chắc chắn anh là người đàn ông của cuộc đời mình.

Nói về ông xã người Ấn Độ, Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ: "Tôi kết hôn Maneesh Dane sau khi đăng quang 3 năm. Tôi và chồng đã quen biết nhau, yêu nhau và đi đến kết hôn khi anh mới tốt nghiệp thạc sĩ, sang Việt Nam làm việc cho một công ty nước ngoài, tức làm công ăn lương, đâu phải là đại gia.

Sau một thời gian, vợ chồng tôi khởi nghiệp kinh doanh của riêng mình. Vượt qua những khó khăn ban đầu, những gì chúng tôi có được ngày nay là thành quả của nhiều năm làm việc cần mẫn, khá vất vả".

Ông xã của Diệu Hoa là doanh nhân người Ấn Độ Maneesh Dane

Dù lấy chồng Ấn Độ, nhưng theo Diệu Hoa, cô không cảm thấy sự khác biệt, bất đồng về văn hóa giữ hai vợ chồng. Bố mẹ chồng cô làm bác sĩ và cũng rất yêu quý con dâu. Còn với Maneesh Dane, vì đã sang Việt Nam sống và nhiều năm nên anh xem nơi đây như quê hương thứ hai của mình.



Trong mắt Diệu Hoa, ông xã cô không chỉ hết lòng yêu thương vợ con mà còn coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình, chân tình với gia đình bên vợ. Không chỉ vậy, với bạn bè thân của vợ, anh cũng rất chan hòa, gần gũi.



Vì vậy, cuộc sống hôn nhân của Diệu Hoa rất hạnh phúc, hòa hợp. Cặp đôi có với nhau 3 người con, đủ nếp đủ tẻ. Cả ba đều ngoan ngoãn và giỏi giang. Con gái đầu lòng Diệu My và cậu con trai út Hoàng Phi hiện đều ở Mỹ. Diệu My hiện làm việc cho một công ty ở New York. Trong khi đó, con gái thứ hai Diệu Ly đang làm việc ở Singapore.

Các con của Hoa hậu Diệu Hoa đều giỏi giang, xinh đẹp

Biệt thự sang trọng, rộng 1.200m2 tại TP. HCM của gia đình Hoa hậu Diệu Hoa

Nhờ giỏi giang, thành đạt nên giờ đây Diệu Hoa có cuộc sống đủ đầy, sung túc. Cô đang sống cùng ông xã Maneesh Dane trong biệt thự sang trọng, rộng 1.200m2 ở TP. HCM. Nàng hậu cho biết cô hài lòng với hiện tại. Dù bận rộn công việc và các hoạt động xã hội nhưng Diệu Hoa luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm lo cho mái ấm gia đình.