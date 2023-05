Hoa hậu Hoàn vũ khoe lưng trần ở Cannes sau khi kết hôn bí mật

Pia và doanh nhân Jeremy Jauncey tổ chức đám cưới bí mật đầu tháng 5. Bên cạnh sự nghiệp là một Hoa hậu Hoàn vũ, Pia được biết đến trước đó với vai trò diễn viên. Cô tham gia nhiều bộ phim từ khi mới 4 tuổi và là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Philippines. Pia cũng tham gia các bộ phim điện ảnh như Kung Ako Na Lang Sana (2003), All My Life (2004), và All About Love (2006).