Hoa hậu Ngọc Hân có thu nhập bao nhiêu trước khi thôi làm sếp ở Ninh Vân Bay?

Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT) vừa ra thông báo về việc thay đổi nhân sự. Theo đó bà Đặng Thị Ngọc Hân (Hoa hậu Ngọc Hân) không còn đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc NVT từ ngày 17/5/2024 với lý do "cần tập trung cho các mục tiêu cá nhân".

Hoa hậu Ngọc Hân được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 16/3/2022.

Trong năm 2022, mức thu nhập của Hoa hậu Ngọc Hân là hơn 933 triệu đồng. Sang tới 2023, tổng thu nhập tăng gấp rưỡi lên khoảng 1,4 tỷ đồng, như vậy trung bình gần 117 triệu đồng/ mỗi tháng.

Ninh Vân Bay tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong, được thành lập từ tháng 9/2006 tại Hà Nội. Công ty là doanh nghiệp bất động sản du lịch chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam.

Công ty đã đưa vào khai thác, vận hành loạt khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như Six Senses Ninh Vân Bay, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River, Ana Mandara Đà Lạt Resort...

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn để giới thiệu là Giám đốc đối ngoại của Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP). DNP và NVT là 2 doanh nghiệp đều thuộc hệ sinh thái của doanh nhân Vũ Đình Độ.

Trước đó, chia sẻ trên truyền hình, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết bản thân cũng đầu tư vào các cổ phiếu trong hệ sinh thái của công ty, đặc biệt là HUT.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ "Trong quá trình làm việc rất dài, mình hiểu về phong cách làm việc của những người đồng hành, bao gồm cả các lãnh đạo cấp cao như chủ tịch, tổng giám đốc. Khi được tham gia vào các cuộc họp mang tính chiến lược, mình biết được sắp tới công ty định làm gì, sẽ có những chiến lược phát triển như thế nào vì vậy mình đặt niềm tin vào công ty.

Bản thân mình cũng đã đầu tư vào cổ phiếu của HUT khá là nhiều và khá lâu rồi. Trong tương lai sẽ còn có rất là nhiều những chiến lược phát triển để làm cho HUT trở nên rất khác so với quá khứ hồi xưa của Tasco".

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2024, NVT ghi nhận mức doanh thu cao nhất trong vòng 15 năm với 114 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.



Kết quả, lợi nhuận sau thuế gần 17 tỷ đồng, gấp gần 9 lần con số quý 1/2023, trong đó phần lớn lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát với 13 tỷ, còn lại lãi ròng xấp xỉ 4 tỷ đồng.

Theo NVT, kết quả này là nhờ đẩy mạnh tiếp thị và kinh doanh với khách hàng nước ngoài. Đây là chiến lược mà công ty đang xây dựng cho năm 2024 với kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn.