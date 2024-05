Hoa hậu Ngọc Hân thôi làm Phó Tổng giám đốc Ninh Vân Bay

Ngày 17/5, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, Ninh Vân Bay miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Đặng Thị Ngọc Hân kể từ ngày 17/5/2024.

Bà Đặng Thị Ngọc Hân còn được biết đến là Hoa hậu Ngọc Hân khi đăng quang năm 2010. Hoa hậu Ngọc Hân sinh năm 1989, bắt đầu làm Phó Tổng giám đốc tại Ninh Vân Bay từ tháng 3/2022 với vai trò giúp hình ảnh các khu nghỉ dưỡng của Ninh Vân Bay được quảng bá tốt hơn.

Trong số các dự án của Ninh Vân Bay, dự án quan trọng nhất là khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay tại Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là khu nghỉ dưỡng do công ty con của Ninh Vân Bay là Du lịch Hồng Hải làm chủ đầu tư và hợp tác với Công ty Sarppasamphat Limited có trụ sở tại Thái Lan trong việc điều hành khai thác khu nghỉ với thương hiệu hàng đầu thế giới Six Senses Hotel Resorts Spas.

Khu nghỉ dưỡng này đã đi vào hoạt động từ năm 2005, có diện tích 55ha đất thuê ngoài đảo, 95ha mặt nước biển tại khu vực Bãi Lớn và Bãi Nhỏ, cách thành phố Nha Trang 8km.

Đây là khu vực có địa hình thung lũng nhìn ra biển, được bao bọc bởi rừng nguyên sinh, các dải núi đá cao, các đảo và nhiều bãi tắm thiên nhiên với tiêu chuẩn của Khu du lịch sinh thái quốc tế 5 sao.

Khu nghỉ dưỡng này đang hoạt động với 62 biệt thự cao cấp, được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, tiện nghi nhưng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường như gỗ, lá dừa, tre, tầm vông...

Trên website của mình, Six Senses Ninh Vân Bay cho biết mức giá cho villa "rẻ" nhất khoảng gần 800 USD/đêm còn đắt nhất có thể lên tới hơn 4.200 USD/đêm (hơn 100 triệu đồng/đêm) nếu khách lựa chọn nghỉ tại căn Hill Top Reserve. Sau giảm giá, mỗi đêm nghỉ trung bình tại đây vẫn có giá dao động trong khoảng 10 triệu đồng.



Rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng đã "check-in" tại Six Senses Ninh Vân Bay, như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Bảo Thy... cũng góp phần giúp khu nghỉ dưỡng này được biết đến nhiều hơn.

Bên cạnh Six Senses Ninh Vân Bay, công ty còn một số dự án nghỉ dưỡng khác như Ana Mandara Dalat Villas Resort & Spa. Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu tại thành phố Đà Lạt, đạt chuẩn 5 sao với thiết kế kiến trúc kiểu Pháp cổ. Dự án có quy mô 7ha, gồm 17 villas 87 phòng. Dự án có nhà hàng, hầm rượu, hồ bơi, khu luyện tập chơi golf...

Theo báo cáo tài chính năm 2023 của Ninh Vân Bay, hoa hậu Ngọc Hân năm ngoái nhận thù lao 1,4 tỷ đồng còn trước đó nhận thù lao 933 triệu đồng năm 2022.