Hoa hậu Quốc tế Thanh Thuỷ: Lên tiếng chính thức về hình ảnh đăng ký kết hôn, bật khóc nức nở vì lí do gì?

Trong đêm Chung kết Miss International 2024, "Việt Nam" được xướng lên khi công bố đại diện dành chiến thắng chung cuộc. Thành tích của Thanh Thuỷ đã mở ra kỷ nguyên mới cho sắc đẹp Việt tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế. Sau những hoạt động đầu tiên tại Nhật Bản, Thanh Thuỷ đã trở về Việt Nam để tiếp tục thực hiện sứ mệnh với cương vị mới, bắt đầu bằng hoạt động gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ, truyền thông.

Tại buổi trò chuyện với chúng tôi, mỹ nhân gen Z thẳng thắn lên tiếng chia sẻ quan điểm, ý kiến liên quan đến những bức ảnh viral trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Thanh Thuỷ tiết lộ đã xúc động vì được Kỳ Duyên tặng 1 chiếc gối khi cả hai cùng lên đường chinh chiến quốc tế. Khi “mang chuông đánh xứ người”, Thanh Thuỷ không chỉ nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, ekip, gia đình mà còn được Á hậu Phương Nhi - đại diện Việt Nam ở Miss International 2023 hỗ trợ thầm lặng.

Clip: Hoa hậu Thanh Thuỷ lên tiếng loạt thông tin gây xôn xao, chia sẻ cảm xúc đặc biệt sau khi đăng quang Miss International

Đặc biệt, Thanh Thuỷ lần đầu chia sẻ chuyện sau khi thực hiện các hoạt động hậu đăng quang ở Nhật, cô đã đến bệnh viện để xem tình hình của bố. Vì quá hồi hộp và lo lắng cho con gái nên bố Thanh Thuỷ bị đau bụng, tăng huyết áp đột ngột, hiện tại sức khỏe của ông đã hoàn toàn ổn định.

Khi được hỏi về những dự định dành cho gia đình hậu có cương vị mới, nàng hậu nói: "Trong tương lai, Thuỷ muốn giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn về mặt kinh tế. Thuỷ cũng có dự định sẽ sửa sang nhà cửa, mua sắm những thứ mẹ mình thích. Mặc dù hiện tại bố mẹ luôn nói với Thuỷ chỉ cần lo tập trung cho cuộc sống của mình, nhưng Thuỷ cũng muốn bố mẹ cảm thấy yên tâm rằng Thuỷ có thể lo cho cá nhân và lo cho bố mẹ".

Nhân dịp này, Thanh Thuỷ còn thực hiện thử thách "diễn xuất" với loạt meme từ cảm xúc đến nhí nhố đáng yêu. Nàng hậu còn gây bất ngờ khi không kiềm chế được, bỗng dưng bật khóc nức nở sau khi được MC yêu cầu diễn tả khuôn mặt xúc động. Thanh Thuỷ cho biết cô thường không kiềm chế được cảm xúc trước công chúng, đang cố gắng để khắc phục trong tương lai.

Tuy nhiên, chính sự hồn nhiên, chân thành, xuất phát từ những điều tự nhiên nhất của Thanh Thuỷ đã khiến cô ghi điểm trong mắt công chúng. Nhìn hành động Thanh Thuỷ sau đăng quang, cư dân mạng mới hiểu rõ lý do vì sao cô tiết lộ chiến thắng Hoa hậu Quốc tế một phần nhờ vào việc thể hiện những gì thật nhất xuất phát từ bên trong.

Thanh Thuỷ vừa khóc vừa cười, thừa nhận không giỏi kiểm soát cảm xúc

Trong buổi giao lưu với chúng tôi, Hoa hậu Thanh Thuỷ lên tiếng về bức ảnh giấy đăng ký kết hôn xuất hiện trong buổi diễu hành gây xôn xao mấy ngày qua: "Đó là vào một buổi sáng thứ 2 rất đẹp trời, khi Thuỷ nhìn xuống các bạn fan đang chạy xe máy ở dưới thì đập vào mắt Thuỷ là tờ giấy kết hôn này. Khi đó, Thuỷ không nhớ ra là mình đã ký tên và ghi nét chữ của mình lên đó từ khi nào. Thuỷ nhớ Thuỷ đã nói: 'Ký hồi nào vậy?', sau đó về nhà mọi người mới lục lại cho Thuỷ xem thì mới biết mình đã ký ở sân bay vào hôm lên đường đến Nhật Bản. Khi đó, có một bạn đã đưa cho Thuỷ 1 giờ giấy A4 thôi, chứ không to như vậy đâu, tôi đã viết vui vui lên đó. Thuỷ không biết vì sao khi Thuỷ về bạn ấy lại in ra to thế này và mang đi khắp các tuyến đường ở TP.HCM (Cười)".

Khi được hỏi về dự định kết hôn thực, Thanh Thuỷ bật cười: "Thuỷ không nôn nao kết hôn, Thuỷ đang là Hoa hậu Quốc tế mà, chưa muốn lấy chồng lúc này đâu. Thuỷ nghĩ đó là duyên số, khi nào thích hợp thì nó sẽ tới chứ không cần nôn".

Liên quan đến khoảnh khắc gặp gỡ Kỳ Duyên ở sân bay khi cả hai cùng lên đường chinh chiến quốc tế, người đến Miss International, người đến Miss Universe, Thanh Thuỷ nói: "Khi vào trong Thuỷ và chị Kỳ Duyên đã gọi cho nhau để chụp tấm ảnh đó. Chị Duyên tặng cho Thuỷ chiếc gối ngủ để không bị gục cổ trên máy bay, chị ấy thật sự rất tâm lý và động viên Thuỷ rất nhiều trong hành trình vừa qua. Cả hai không có quá nhiều thời gian nói chuyện với nhau nhưng những thứ chị làm khiến Thuỷ cảm nhận được sự ấm áp. Trong quá trình thi, dù trái múi giờ, chị thức thì Thuỷ ngủ và Thuỷ ngủ thì chị thức nhưng cả hai luôn gửi cho nhau những tin nhắn động viên để người kia có thể đọc được vào sáng hôm sau".

Tân Miss International 2024 tiết lộ đã được những đại diện trước đó của Việt Nam như Phương Nhi, Phương Anh âm thầm hỗ trợ rất nhiều. Thanh Thuỷ bộc bạch: "Thanh Thuỷ rất may mắn khi được chị Phương Anh, Phương Nhi hỗ trợ rất nhiều khi chuẩn bị lên đường đi thi. Đặc biệt, Phương Nhi còn soạn ra một cái 'cẩm nang' dài, chia sẻ những tips, chia ra từng phần, mỗi ngày nhớ ra gì thì Nhi đều gửi để Thuỷ đọc. Trong cả quá trình thi, dù là điều nhỏ nhất thì Phương Nhi cũng ghi lại cho Thuỷ. Có thể nói một phần thành công của Thuỷ là nhờ vào công của Phương Nhi và chị Phương Anh".

Liên quan đến khoảnh khắc nắm tay 4 đại diện khác để chờ đợi công bố người chiến thắng Miss International, Thanh Thuỷ cho biết mình đã "manifest" (là quá trình biến những mong muốn, ý tưởng trong đầu thành hiện thực thông qua sức mạnh của suy nghĩ và ý định tập trung), truyền năng lượng vào vũ trụ: "Thuỷ đã manifest ở 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Quốc tế bằng cách đổi cả mật khẩu mạng xã hội thành những gì mình mong muốn. Thuỷ luôn thể hiện sự nỗ lực và cố gắng trong cả quá trình diễn ra cuộc thi. Khi chờ công bố kết quả, Thuỷ đã tin mình sẽ là Hoa hậu, vì niềm tin ban đầu của mình là như thế thì mình luôn phải thống nhất như thế. Thuỷ đã rất cố gắng trong cả hành trình này, khi cúi mặt xuống, Thuỷ đã truyền năng lượng mong muốn được trở thành Hoa hậu Quốc tế vào vũ trụ".

Thanh Thuỷ còn trải lòng về 2 lần đăng quang gây bão ở Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Quốc Tế. Cô cho biết vào năm 2022, khi chiến thắng thì tên "Huỳnh Thị Thanh Thuỷ" vang lên, đó là niềm tự hào của cá nhân cô, sâu hơn là gia đình, họ hàng. Thế nhưng đến với Hoa hậu Quốc tế 2024, khi MC đọc "Việt Nam" là người chiến thắng, cô vỡ oà, hạnh phúc vì đem về chiếc thắng cho đất nước, cộng đồng fansắc đẹp.

Sau cùng, Thanh Thuỷ cho biết sẽ cố gắng cân bằng, làm tốt vai trò Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Quốc tế trong thời gian tới. Đặc biệt, cô đã gửi lời cảm ơn với chính mình sau một quá trình nhiều khó khăn, từng bước chạm đến ước mơ: "Thuỷ muốn cảm ơn chính mình vì đã không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thuỷ đã không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng để được đền đáp một kết quả xứng đã là góp phần tạo nên một dấu ấn trên bản đồ sắc đẹp Việt Nam".

Cảm ơn những chia sẻ của Hoa hậu Thanh Thuỷ!