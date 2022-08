Hoa hậu Trái đất Phương Khánh mua nhà penthouse ở tuổi 27

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ clip giới thiệu từng ngóc ngách trong căn penthouse mới mua với "view triệu đô", từ đó có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP.HCM. Căn hộ được trang trí bằng tông màu trắng, nâu. Phong cách thiết kế khá sang trọng, hiện đại, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Các đồ nội thất đều cao cấp, thuộc về các thương hiệu nổi tiếng.

Hiện tại, Phương Khánh đang sắm đồ mới, hoàn thiện cho căn hộ. Qua những hình ảnh cô chia sẻ, mọi người đoán căn penthouse của nàng hậu có giá ít nhất hơn chục tỷ đồng.

Chia sẻ loạt ảnh về không gian sống mới, nàng hậu hạnh phúc: "The light is what guides you home, the warmth is what keeps you there" (tạm dịch: Ánh sáng là thứ dẫn đường cho bạn về nhà, sự ấm áp là thứ giữ bạn ở đó).

Căn penthouse rộng rãi, thoáng đãng của Phương Khánh ở trên tầng cao của một tòa nhà.

Nội thất được thiết kế sang trọng, đẹp mắt.

Từ phòng tắm của căn hộ, có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP.HCM.

Góc ban công rộng rãi, thoáng đãng.





Phương Khánh hào hứng khoe nhiều hình chụp tại căn penthouse mới mua.

Đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, Phương Khánh trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên chiến thắng một trong những cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn nhất thế giới. Dù khi đó vẫn xuất hiện một số đồn đoán, thị phi về danh hiệu này nhưng qua thời gian, Phương Khánh đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với vương miện.

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Phương Khánh cho biết mục tiêu lớn của cô là trở thành doanh nhân. Thay vì lựa chọn con đường hoạt động showbiz, tham gia các sự kiện giải trí, Phương Khánh yêu thích công việc ở văn phòng hơn.

Sau 4 năm đăng quang, Phương Khánh sở hữu khối tài sản lớn.

Hoa hậu Phương Khánh cũng đang là một Tiktoker. Cô thường xuyên đăng tải những clip về cuộc sống công sở, những câu chuyện về công việc, hoạt động đời thường của mình. Kênh Tiktok của Phương Khánh được đánh giá cao về mặt truyền cảm hứng, năng lượng tích cực và chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích cho giới trẻ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Khán tích góp được cho mình được khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 27. Dù giàu có nhưng Phương Khánh lại sống rất giản dị. Cô thường chia sẻ những bí kíp, mẹo hay làm đẹp từ thiên nhiên, an toàn, bảo vệ môi trường.