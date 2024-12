Hoa hậu Ý Nhi công bố dự án nhân ái đến với cuộc thi Miss World lần thứ 72, trao tặng nhiều tủ sách miễn phí

Lễ công bố dự án Hành trình trái tim và Khối óc có sự tham dự của các đại sứ văn hóa đọc, Trung tá Hoàng Bá Chức, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung Đoàn Gia Định, Đại uý Bùi Hoàng Nam, bà Huỳnh Thị Thanh Thúy - trưởng phòng Tổ chức sự kiện Đường Sách TP. HCM, đại diện ban tổ chức gồm Thạc sĩ Phạm Kim Dung, Tổng Giám Đốc công ty Sen Vàng, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - phó TGĐ công ty Sen Vàng cùng bà Huỳnh Thị Thanh Thúy - trưởng phòng Tổ chức sự kiện Đường Sách TP. HCM.

Á hậu Đào Thị Hiền và Á hậu Huỳnh Minh Kiên cũng có mặt, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và cùng chung tay vì tương lai tươi sáng cho trẻ em.

Tại sự kiện, Hoa hậu Ý Nhi trao tặng 3 tủ sách cho lớp học của Bệnh viện Ung Bướu, Trung đoàn Gia Định và trường THPT Gia Định. Sau khi nhận tủ sách từ dự án của Hoa hậu Ý Nhi, Trung tá Hoàng Bá Chức - Phó chủ nhiệm Chính trị Trung Đoàn Gia Định - chia sẻ ông cảm thấy dự án này có ý nghĩa với mục tiêu tích cực, hướng tới việc khơi dậy niềm vui đến trường, cũng như thói quen đọc sách của người Việt Nam.

Tại buổi lễ, hoa hậu Ý Nhi chia sẻ hoạt động trao tặng tủ sách nằm trong dự án Heart to Head được cô mang đến cuộc thi Miss World lần thứ 72. Thông qua dự án, Ý Nhi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ công sức để giúp trẻ em tu sửa những ngôi trường, đồng thời trao tặng những tủ sách bổ ích cho các em học sinh ở những vùng khó khăn, thiếu thốn điều kiện đến trường.

Dự án Heart To Head - Hành trình trái tim và khối óc - do hoa hậu Ý Nhi sáng lập tập trung vào việc xây dựng và sửa chữa trường học tại những khu vực thiếu thốn cơ sở vật chất, cũng như tặng tủ sách để khuyến khích thói quen đọc sách. Từ đó sẽ đem đến những giá trị về tri thức cho các em học sinh.

Dự án Heart To Head được Ý Nhi ấp ủ, lên ý tưởng sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Cô bắt đầu thực hiện dự án từ tháng 6 năm nay. Cô đến trường Măng Priu tại huyện Nam Trà My để khảo sát và tiến hành sơn sửa trường. Do đường đi khó di chuyển, Ý Nhi và đoàn khảo sát phải di chuyển bằng xe máy để vào sâu trong làng. Có lúc, đoàn dừng lại giữa đường vì xe tắt máy, dắt bộ vượt qua đoạn đường sạt lở.

“Tôi lên ý tưởng thiết kế các tủ sách, hiện triển khai hoàn thành việc đóng tủ, liên hệ đến các điểm trường ở tỉnh, thành khác và sẽ đi trao sớm trong thời gian tới”, Ý Nhi chia sẻ.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho biết cô dùng tiền thưởng từ cuộc thi Miss World Vietnam 2023 để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. “Tôi có đi làm thêm trong thời gian du học, dùng tiền lương để làm từ thiện. Ở các hoạt động lớn sau này như Heart to Head, tôi may mắn có các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân đồng hành vì nhận thấy sự ý nghĩa, tính thiết thực của dự án”, Ý Nhi nói thêm.

Sau nhiều tháng lên ý tưởng, khảo sát, ngày 14/12, Miss World Vietnam 2023 trở lại điểm trường Măng Priu, xã Trà Linh, Nam Trà My, Quảng Nam để trao tặng các tủ sách. Cô và ê-kíp nghiệm thu điểm trường đã sơn sửa, tạo điều kiện giúp cho các em có một môi trường học tập tốt hơn.

Hoa hậu Ý Nhi khẳng định dự án Heart to Head không chỉ để thi Miss World lần thứ 72. Dự án thiện nguyện gắn với cô suốt quá trình đương nhiệm và những năm sau này.

“Tôi tin rằng việc được đến trường, học tập trong một môi trường tốt là quyền cơ bản của mỗi trẻ em. Để dự án được triển khai thành công và tiếp cận được nhiều hoàn cảnh đặc biệt, Ý Nhi rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của tất cả mọi người”, Ý Nhi nói về tính dài hơi của hoạt động.

Bà Phạm Kim Dung - Giám đốc quốc gia Miss World Vietnam - tin tưởng vào sự tâm huyết của Ý Nhi dành cho dự án Heart to Head. Bà đồng thời bày tỏ mong muốn dự án được phát triển và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

“Đây không chỉ là dự án mang đến Miss World lần thứ 72 mà còn là hoạt động nhân ái dài hơi, được Ý Nhi duy trì để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng”, bà Phạm Kim Dung nói.

Kim Linh