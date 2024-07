Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 1,94 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2024. Trong 33 thị trường xuất khẩu hạt điều, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 93.105 tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 26% tổng lượng hạt điều xuất khẩu của Việt Nam.

Ngoài Hoa Kỳ, các thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trên 10.000 tấn còn có Trung Quốc với 65.837 tấn, tăng tới 63% so với cùng kỳ năm trước; Hà Lan với 29.981 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; Đức với 11.814 tấn, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và UAE với 10.161 tấn, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khối ASEAN, Việt Nam xuất khẩu 1.723 tấn hạt điều sang Philippines, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; sang Singapore với 563 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; Thái Lan với 4.705 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh hoạ - Ảnh: TTXVN.

Về kim ngạch, 3 thị trường có kim ngạch xuất khẩu hạt điều lớn nhất trong nửa đầu năm 2024 lần lượt là Hoa Kỳ với 505 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc với 362 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và Hà Lan với 168 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị hạt điều xuất khẩu sang ba thị trường này đạt 1,03 tỷ USD, chiếm 53% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam.



Về giá, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hong Kong (Trung Quốc) có mức giá cao nhất với 7.986 USD/tấn, đứng sau là Israel với 7.007 USD/tấn. Đây là hai trong số 33 thị trường xuất khẩu hạt điều của Việt Nam có mức giá đạt trên 7.000 USD/tấn.

Trong nhóm 6.000 USD, Việt Nam xuất khẩu hạt điều sang Đài Loan (Trung Quốc) có giá trung bình đạt 6.892 USD/tấn, Ai Cập với 6.843 USD/tấn, Kuwait với 6.255 USD/tấn, Iraq với 6.203 USD/tấn, Ấn Độ đạt 6.069 USD/tấn, Pakistan với 6.063 USD/tấn.

Italy là thị trường có mức giá hạt điều xuất khẩu trung bình thấp nhất với 3.673 USD/tấn, tiếp đến là Philippines với 4.314 USD/tấn, New Zealand với 4.823 USD/tấn...