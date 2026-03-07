Hòa Minzy công khai ra mắt bạn trai mặc quân phục, đã được gia đình đồng ý

Những ngày gần đây, Hòa Minzy trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi liên tục đăng tải những hình ảnh thân thiết bên một người đàn ông mặc quân phục nhưng cố tình giấu mặt. Khoảnh khắc tình tứ của cả hai nhanh chóng khiến cư dân mạng dấy lên nghi vấn đây chính là bạn trai mới của nữ ca sĩ sinh năm 1995.

Tối 6/3, Hòa Minzy tiếp tục khiến dân tình chú ý khi đăng tải một đoạn clip ngắn tổng hợp nhiều bức ảnh chụp cùng người đàn ông này. Khác với những lần trước, lần này nữ ca sĩ đã chính thức để lộ rõ gương mặt của chàng trai. Trong clip, cả hai xuất hiện trong khung hình được dàn dựng như một buổi chụp ảnh truyền thống: nam thanh niên diện quân phục chỉnh tề, còn Hòa Minzy mặc áo dài đỏ nổi bật. Cặp đôi đứng cạnh nhau, tay nắm tay và nở nụ cười rạng rỡ, tạo nên một hình ảnh đẹp đôi và trang trọng.

Visual của cả hai cũng nhận được nhiều lời khen. Hòa Minzy giữ phong thái dịu dàng, nữ tính trong tà áo dài đỏ, trong khi chàng trai đi cùng sở hữu ngoại hình cao ráo, gương mặt sáng và nụ cười hiền lành. Tổng thể khung hình mang đến sự ấm áp, thân thương, gợi cảm giác như một buổi ra mắt gia đình hoặc lễ hỏi truyền thống.

2 người đứng cạnh nhau tạo nên khung hình đẹp đôi, tình tứ và ấm áp

Ngoài ra, đoạn clip còn lồng ghép một bản nhạc nền du dương mang âm hưởng dân gian, với ca từ nói về tình yêu đôi lứa và cảnh đẹp duyên sánh đôi. Chính chi tiết này càng khiến nhiều người tin rằng nữ ca sĩ đang ngầm chia sẻ về câu chuyện tình của mình

Cùng với đoạn clip, Hòa Minzy viết dòng chú thích khá dài, bày tỏ niềm hạnh phúc khi có một mối quan hệ được gia đình hai bên đồng ý và chứng kiến. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng một tình yêu được bố mẹ tôn trọng, đàng trai đến thưa hỏi đàng hoàng nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là điều hạnh phúc và đáng giá nhất. Cô cũng hài hước nói rằng nếu đến “ngày đẹp trời”, có khi sẽ mời người hâm mộ đi ăn cỗ để chung vui.

Hoà Minzy bày tỏ niềm hạnh phúc khi có một mối quan hệ được gia đình hai bên đồng ý và chứng kiến

Nguyên văn dòng trạng thái của Hoà Minzy:

“Trước hai bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi “

Câu hát này thật hay mọi người nhỉ

Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng.

Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc í

Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có lun, xem đi nè kaka.

Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hoà dần dần sẽ nói cho Fans hết thui.

Hoà cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn hahahaha

Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và hạnh phúc trong sự chứng kiến của gia đình bạn bè thân yêu

Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận của đoạn clip, Hòa Minzy còn tiết lộ thêm một thông tin nhỏ về chàng trai xuất hiện cùng mình. Khi được cư dân mạng hỏi han về gia đình của nhân vật này, nữ ca sĩ chia sẻ rằng bố mẹ anh làm nông dân, ngoài ra còn trồng thêm vải, rau và ngô để bán.

Hoà Minzy chia sẻ gia cảnh bạn trai

Trước đó vài ngày, khi đoạn clip đầu tiên về người đàn ông mặc quân phục được đăng tải, danh tính của nhân vật này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Dưới phần bình luận, một tài khoản bất ngờ nhắc tới cái tên “T.V.C - Đội trưởng C1-D4” và hỏi liệu đây có phải là người xuất hiện trong video hay không.

Đáp trả lại thắc mắc từ netizen, Hòa Minzy còn trực tiếp phản hồi bằng giọng điệu hài hước: “Em là chiến sĩ của anh hả?” kèm theo nhiều biểu tượng cảm xúc. Màn tương tác này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đang ngầm xác nhận danh tính của chàng trai, bởi cô không phủ nhận mà còn thoải mái trò chuyện lại với bình luận.

Tuy vậy, bên cạnh những ý kiến tin rằng Hòa Minzy đã chính thức công khai bạn trai mới, vẫn có không ít khán giả cho rằng đây có thể chỉ là nam chính trong một dự án âm nhạc sắp ra mắt của nữ ca sĩ. Một bình luận cho biết chỉ khi Hòa Minzy gửi thiệp mời thì mới tin đây là bạn trai của cô nàng.