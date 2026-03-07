Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Tây khóc cạn nước mắt vì không nỡ rời đi nhưng phản ứng sau đó khiến ai nấy cũng cạn lời

07-03-2026 - 06:55 AM | Lifestyle

Ngay cả những người đi cùng vị khách Tây cũng phải bất ngờ vì hành động này.

Hà Giang từ lâu đã trở thành một biểu tượng du lịch của Việt Nam, nơi mà bất kỳ ai đã từng đặt chân đến tuyến đường Hà Giang Loop đều phải ngỡ ngàng trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và kỳ ảo. Không ít du khách sau khi kết thúc chuyến đi đã dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này, để rồi khi phải rời xa, họ lại mang trong mình những kỷ niệm khó quên.

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đầy cảm xúc của một vị khách quốc tế vào ngày cuối cùng của hành trình Hà Giang Loop đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Trong video, cô gái trẻ không giấu nổi sự xúc động khi đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má vì nỗi buồn phải chia tay vùng đất cao nguyên đá.

Nữ du khách khóc nấc vì xúc động ở Hà Giang Loop

Thế nhưng, điều khiến người xem vừa thương vừa buồn cười chính là sự đối lập đầy thú vị ngay trong khoảnh khắc ấy. Dù đang buồn vì sắp phải rời xa, nữ du khách vẫn không quên nhún nhảy nhịp nhàng theo điệu nhạc xập xình đang phát tại quán. Cô hài hước chú thích trong video rằng: “Khi bạn đang quá xúc động vào ngày cuối cùng của hành trình Hà Giang Loop nhưng âm nhạc lại không hề khớp với tâm trạng”. Phản ứng của nữ du khách thậm chí khiến người bạn đi cùng cũng phải bật cười vì quá hài hước.

Phản ứng của khách Tây khi nghe nhạc sôi động khiến nhiều người bật cười

Đến Hà Giang, du khách có thể đắm mình trong sự kỳ vĩ của những dãy núi đá tai mèo trùng điệp, hay ngẩn ngơ trước dòng sông Nho Quế xanh trong như dải lụa vắt vẻo dưới thung lũng sâu. Những cung đường đèo uốn lượn mờ ảo trong mây ngàn và nhịp sống giản đơn của đồng bào vùng cao đã tạo nên một sức hút mãnh liệt, khiến tâm hồn của nhiều du khách khách trở nên nhạy cảm và trân trọng từng phút giây hiện tại.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và những bình luận hóm hỉnh từ cư dân mạng Việt Nam cũng như quốc tế: “Tôi xin lỗi vì đã cười nhưng mà tôi không thể ngừng lại được”, “Đang hạ cảm xúc để buồn, mà chủ quán mở nhạc đập đùng đùng giờ không biết nên buồn hay giật giật theo nhạc”, “Đi vui quá nên khi về buồn nhớ, khóc thì vẫn khóc, nhưng nhạc sung phải quẩy xíu mới được”.

Những người đi cùng cũng phải "chịu thua" vì phản ứng của nữ du khách

Quả thật, Việt Nam luôn mang đến cho bạn bè quốc tế những trải nghiệm thú vị và đầy bất ngờ. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, mà chính sự gắn kết về mặt cảm xúc trên mỗi cung đường đã biến Hà Giang trở thành một phần ký ức tươi đẹp nhất trong hành trình khám phá thế giới của họ. Những giọt nước mắt hạnh phúc hòa cùng tiếng cười và điệu nhạc đã vẽ nên một bức tranh du lịch Việt Nam thật sống động, nồng hậu và đầy ắp tình người.

Nữ khách Tây bối rối khi được ông chú miền Tây mời lên giường ngủ chung với vợ con

