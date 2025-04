Hoà Minzy ngày càng "thắng đậm" sau Bắc Bling!

Tại sự kiện này, Hoà Minzy chia sẻ: "Trong thời gian qua, cháu đã cố gắng bằng sức nhỏ của mình: Xây lên những cây cầu mới mang tên An Hoà, những điểm trường an toàn, những bữa ăn ngon cho học trò vùng cao và cháu cũng cố gắng đóng góp, chữa lành trái tim của thật nhiều em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Có mặt trong sự kiện ngày hôm nay, cháu biết hành trình thiện nguyện của mình còn quá nhỏ bé so với nhiều con người tuyệt vời trong xã hội"