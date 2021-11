Hòa Phát bán gần 1 triệu tấn thép trong tháng 10, lũy kế đã đạt 7,3 triệu tấn

Tháng 10/2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 968.000 tấn thép các loại, tăng 64% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng đóng góp nhiều nhất với 467.000 tấn, tăng 87%. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt trên 200.000 tấn, tăng 16% so với tháng 9. Với 72.000 tấn, bán hàng Ống thép tăng 85% so với tháng 9/2021.



Chính phủ áp dụng chiến lược chống dịch theo hướng thích ứng linh hoạt đã tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới, các dự án đầu tư công được đẩy mạnh tiến độ giải ngân,... Đây là những cơ sở quan trọng giúp việc tiêu thụ thép của Hòa Phát có sự tăng trưởng tốt hơn so với các tháng trong quý 3.

Cũng trong tháng 10, sản lượng xuất khẩu thép cuộn thành phẩm tăng mạnh khi đạt 147.000 tấn, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Thị trường xuất khẩu chính là Canada, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia,...

Lũy kế 10 tháng 2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 7,3 triệu tấn sản phẩm thép, tăng 38% so với cùng kỳ. Thép xây dựng đạt 3,2 triệu tấn, tăng 19%, trong đó xuất khẩu thép thành phẩm đóng góp 810.000 tấn, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Thép cuộn cán nóng đạt hơn 2,1 triệu tấn. Tôn Hòa Phát đạt tổng sản lượng 318.000 tấn, gấp 2,5 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ lượng hàng xuất khẩu tăng cao.

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với sản lượng thép thô 8 triệu tấn/năm. Tập đoàn đã tối ưu hóa hoạt động luyện thép, trong đó tận dụng tối đa khí thải, nhiệt dư để phát điện, tự chủ khoảng 70-80% điện sản xuất.