Hòa Phát "cắt" cả trăm tỷ thù lao, HĐQT nhận 0 đồng, Ban giám đốc hưởng bình quân 110 triệu/người/tháng

BCTC kiểm toán năm 2022 của Tập đoàn Hoà Phát (HPG) cho biết, các Thành viên HĐQT của Công ty năm 2022 không nhận thù lao. Năm ngoái, con số chi trả lên đến 118 tỷ đồng (tương đương tổng chi thù lao cho HĐQT gần 10 tỷ đồng/tháng). Hiện, HĐQT của HPG có 8 người, bao gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 3 Thành viên HĐQT và 1 phụ trách quản trị.

2022 là năm "kinh tế buồn" của ngành thép nói chung và HPG nói riêng. Quý 4/2022, HPG lỗ kỷ lục gần 2.000 tỷ đồng, tương ứng cả năm chỉ còn 8.400 tỷ đồng lãi sau thuế - tương đương 21% năm ngoái. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của HPG trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, tổng lương và thưởng cho Ban Giám đốc là 5,26 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2021. Ban Tổng Giám đốc HPG hiện có 4 người, trung bình mỗi thành viên Ban Giám đốc nhận về hơn 1,3 tỷ thu nhập cho cả năm, tương đương 110 triệu đồng/tháng. Con số này chỉ ở mức trung bình so với mặt bằng chung các doanh nghiệp niêm yết lớn hiện nay và thấp hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp trả lương top đầu như họ Vingroup, Masan...

Ngoài ra, tổng thù lao, lương và thưởng cho thành viên Ban Kiểm soát cũng tăng lên 2,4 tỷ và mức chi cho các cán bộ quản lý chủ chốt khác là 2,6 tỷ đồng.

Năm 2023, dự kiến tình hình khó khăn còn kéo dài, HPG đề kế hoạch doanh thu 150.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm trước; ngược lại lợi nhuận sau thuế đạt 8.000 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2022.

Năm 2022, với mức lợi nhuận sau thuế 8.444 tỷ đồng, Tập đoàn chỉ chi 42,2 tỷ đồng để trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, không trích lập các quỹ đầu tư phát triển, thù lao HĐQT, khen thưởng ban điều hành.

Công ty dự kiến không chia cổ tức tiền mặt, HĐQT HPG đề xuất dồn toàn bộ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện Công ty đang tiến hành dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Mới đây, Công ty TNHH Hoà Phát Hưng Yên vừa tiếp tục thông báo đến khách hàng về việc tăng giá bán. Theo công ty, trước tình hình giá phôi thép, nguyên vật liệu đầu vào tăng, Công ty quyết định tăng giá bán sản phẩm, cụ thể với mặt hàng thép cây tăng lên 150.000 đồng/tấn (giá này chưa bao gồm VAT).

Đây không phải lần đầu HPG điều chỉnh tăng giá trong năm 2023. Hồi tháng 2 vừa qua, với việc thị trường thép Trung Quốc diễn biến tích, HPG đã có thông báo điều chỉnh tăng giá thép cuộn cán nóng HRC thêm 55 USD/tấn.

Trước đó, thép HPG tại miền Bắc đã có đợt tăng 300.000 đồng/tấn đối với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Hay mặt hàng thép cuộn CB240 tại miền Trung cũng được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/tấn, hiện ở mức 15,37 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 200.000 đồng/tấn có giá 15,42 triệu đồng/tấn…

Không riêng HPG, loạt công ty thép trong nước cũng có thông báo điều chỉnh tăng giá bán mặt hàng này. Thép Việt Đức, Việt Ý, Pomina... đồng loạt tăng giá trên toàn quốc. Theo đó, giá thép xây dựng trong nước đã chứng kiến mức điều chỉnh tăng mạnh lần thứ 3 liên tiếp từ đầu năm.

Nguyên nhân chính không xuất phát từ nhu cầu thị trường, mà là từ việc giá các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép tăng cao.