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Hòa Phát của ông Trần Đình Long có động thái mới tại Tương lai Sông Hồng

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Hòa Phát của ông Trần Đình Long có động thái mới tại Tương lai Sông Hồng

Sau khi hoàn tất góp vốn bằng tài sản, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long vừa nâng tỷ lệ sở hữu tại Tương lai Sông Hồng lên 25,13%.

Ngày 30/9, Hòa Phát (mã HPG) công bố thông tin đã hoàn tất thương vụ đầu tư vào CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng sau khi mua toàn bộ 799,5 triệu cổ phần do doanh nghiệp này chào bán để tăng vốn điều lệ. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, tương ứng tổng giá trị cổ phần đã mua theo mệnh giá đạt 7.995 tỷ đồng.

Thương vụ này được thực hiện dưới hình thức góp vốn bằng tài sản. Cụ thể, Hòa Phát đã chuyển nhượng hơn 778,4 triệu cổ phần hiện đang sở hữu tại công ty con là CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát để mang đi hoán đổi. Bất động sản Hòa Phát là công ty con do Hòa Phát nắm 99,98% tỷ lệ sở hữu, có vốn điều lệ 10.600 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất giao dịch, tổng giá trị vốn góp của Hòa Phát tại Tương lai Sông Hồng được ghi nhận ở mức 9.915 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu chính thức đạt 25,13% vốn điều lệ tại doanh nghiệp địa ốc này. Hòa Phát cũng quyết định cử ông Hoàng Quang Việt - Thành viên HĐQT - làm người đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên.

Tương lai Sông Hồng được thành lập vào tháng 11/2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.500 tỷ đồng, bao gồm 5 cổ đông sáng lập là Phạm Đức Anh (15%), Lê Thị Minh Châu (20%), Chủ tịch HĐQT Trần Đăng Khoa (40%), Trần Hữu Trung (15%) và Trần Hữu Pháp (10%). Sau nhiều lần tăng vốn, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng lên mức 39.450 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/8, liên danh Đại Quang Minh - Thaco - Hòa Phát - Tương Lai Sông Hồng đã tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị Đa mục tiêu và Khu đô thị Định cư tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội). Đây là một trong những dự án đô thị quy mô lớn nằm dọc sông Hồng.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Đa mục tiêu có diện tích khoảng 169,5 ha và Khu đô thị Định cư có diện tích khoảng 98 ha, được quy hoạch liền kề, kết nối liên thông về hạ tầng thông qua các trục giao thông chính gồm Đại lộ sông Hồng, đường xuyên tâm và đường ven sông.

Trước đó, vào hồi tháng 2, Tương lai Sông Hồng đã khởi công khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực xã Thư Lâm và Đông Anh với diện tích nghiên cứu khoảng 696 ha, gồm khu đất 360 ha tại xã Thư Lâm (thuộc phân khu đô thị E2 - 3), khu đất 23 ha và khu đất 313 ha tại xã Đông Anh (thuộc phân khu đô thị XB - 2). Sơ bộ vốn đầu tư khoảng 60.558 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2026 - 2029.

Mục tiêu nhằm hình thành quỹ nhà định cư phục vụ người dân bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời tăng nguồn cung nhà ở. Khu đô thị đa mục tiêu được quy hoạch như một phức hợp tổng thể tích hợp đô thị thông minh và các chức năng an sinh xã hội, nhà ở thương mại, thương mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Hà Linh

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