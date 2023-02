Hoà Phát (HPG) đặt kế hoạch lợi nhuận 2023 giảm 4%, dự kiến không chia cổ tức

CTCP Tập đoàn Hoà Phát (Mã CK: HPG) vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 30/3/2023.

Theo đó, HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 8.000 tỷ đồng, giảm 5% so với thực hiện năm 2022 là hơn 8.400 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận này chỉ tương đương với kết quả của giai đoạn 2017-2019, thời điểm trước khi công ty bước vào quãng thời gian "bùng nổ".

Năm 2023, ngành thép được đánh giá vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Theo KBSV, từ đầu năm đến nay, giá bán thép tăng 6% nhưng không giúp Hòa Phát cải thiện biên lãi gộp, thậm chí còn khiến biên lãi gộp suy giảm. Nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu đầu vào (quặng sát, than cốc, thép phế) tăng cao hơn, trung bình 14%.

Giá quặng sắt, than cốc tăng lần lượt 23% và 15% trong giai đoạn từ đầu quý 4/2022 và sẽ tiếp tục kéo dài tới hết quý 2/2023 do việc khai thác than cốc tại Úc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, khiến thời gian xuất khẩu sang các thị trường Mỹ và EU bị lùi lại. Các nhà sản xuất đang có thái độ thận trọng trong việc nhập khẩu nguyên vật liệu khi giá Spot đang ở mức cao.

Sản lượng tiêu thụ thép trên thị trường cũng sẽ bị giới hạn khi các nhà thầu tại thị trường nước ngoài thận trọng trong việc nhập khẩu, làm chậm tốc độ phục hồi của thị trường thép.

Dù vậy, ban lãnh đạo Hòa Phát vẫn tỏ ra tương đối lạc quan khi nhận định giai đoạn tồi tệ nhất đã đi qua. “Ngành thép đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất và đang trên đà hồi phục. Chúng tôi đang theo dõi sát diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt” - Hòa Phát cho biết.

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Hoà Phát là 8.444 tỷ đồng. Tập đoàn chỉ chi 42,2 tỷ đồng để trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, và không trích lập các quỹ đầu tư phát triển, thù lao HĐQT, khen thưởng ban điều hành.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với phần còn lại của toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế tính đến thời điểm 31/12/2022 sau khi trích lập các quỹ sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn Hoà Phát. Đồng nghĩa với việc không chia cổ tức năm 2022.

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc trích lập các quỹ năm 2023. Trong đó quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% LNST, thù lao HĐQT tối đa là 1% LNST, quỹ khen thưởng ban điều hành tối đa 5% của phần LNST vượt kế hoạch mốc 8.000 tỷ đồng.