Hòa Phát lùi dự án thép ray tại Quảng Trị, Vingroup tự sản xuất thép cho đường sắt cao tốc 67 tỷ USD?

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi vừa qua, Giám đốc Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất Mai Văn Hà báo cáo tình hình triển khai các dự án trong lĩnh vực luyện cán thép, cảng biển, cấp nước thô, chế tạo thiết bị phụ trợ, khách sạn, sắt đường ray và thép đặc biệt, với tổng vốn đầu tư gần 189.000 tỷ đồng, trên diện tích sử dụng khoảng 693ha.

Hiện các dự án của Hòa Phát đã tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động, trong đó hơn 80% là người địa phương. Từ năm 2017 đến nay, doanh nghiệp đã nộp ngân sách hơn 40.000 tỷ đồng, riêng 8 tháng đầu năm nay đạt 4.600 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện Hòa Phát cũng kiến nghị tỉnh sớm tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến dự án Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất và tạo quỹ đất sạch cho các dự án sắp triển khai, trong đó có dự án sắt đường ray và thép đặc biệt dự kiến khởi công đầu năm 2026.

Trước đó, Hòa Phát có kế hoạch sẽ khởi công dự án nhà máy sản xuất ray thép tàu cao tốc và thép hình đặc biệt tại Dung Quất – Quảng Ngãi vào tháng 8 vừa qua. Dự án này có tổng vốn nhằm cung cấp sản phẩm cho các dự án trọng điểm quốc gia như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, dự án đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai, và nhiều dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM.

Cũng trong bối cảnh này, Vingroup thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - tổ hợp sản xuất thép công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Công ty tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Các sản phẩm chủ lực gồm: Thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao; thép ray và thép kết cấu cầu, cảng, đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Theo đại diện Vingroup, việc thành lập công ty nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Động thái này của Vingroup có thể sẽ phá vỡ thế độc tôn thép ray của Hòa Phát.



