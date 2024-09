Hòa Phát ủng hộ 30 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Theo thông báo trên website ngày 19/9, Hòa Phát cho biết, với tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, Tập đoàn và hơn 32.000 CBCNV chung tay ủng hộ 30 tỷ đồng để hỗ trợ người dân các tỉnh bị thiệt hại nhanh chóng tái thiết và ổn định đời sống.

Dự kiến, Hòa Phát sẽ thực hiện hỗ trợ bằng các hình thức như ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc, trao tiền mặt trực tiếp tới các gia đình khó khăn và hỗ trợ tái thiết, sửa chữa một số điểm trường tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thời gian thực hiện dự kiến từ nay đến nửa đầu Quý 4/2024.

Cơn bão số 3 đã tàn phá, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Hàng nghìn ngôi nhà sập đổ, hư hỏng nặng; hàng trăm nghìn ha lúa và hoa màu của nhân dân bị ngập, mất trắng, nhiều tuyến giao thông, trường học, sơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng nặng…

Hòa Phát cho biết, các nhà máy, trang trại của tập đoàn tại các tỉnh phía Bắc như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Thái Bình, Yên Bái, Phú Thọ may mắn không có thiệt hại về người nhưng cũng ghi nhận những thiệt hại rất lớn bởi bão số 3 và lũ lụt do hoàn lưu sau bão. Nhiều nhà xưởng, trang trại bị hư hại, hàng ngàn cây xanh bị gẫy đổ, sản xuất bị gián đoạn do mất điện trên diện rộng. Ngay sau bão, Tập đoàn đã tích cực khắc phục các thiệt hại và đến nay hoạt động sản xuất cơ bản đã ổn định trở lại.

Ra đời từ năm 1992, Tập đoàn Hòa Phát hoạt động theo 5 lĩnh vực: Gang thép - Sản phẩm thép - Nông nghiệp - Bất động sản - Điện máy gia dụng. Tập đoàn đang hoạt động và đóng góp ngân sách nhà nước tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Gắn sự phát triển của mình với lợi ích của cộng đồng, Hòa Phát tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tập trung vào 4 nhóm chính: Y tế - Giáo dục – Giao thông và Cộng đồng.

6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn đã nộp vào ngân sách Nhà nước 7.400 tỷ đồng. Hòa Phát đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, xã hội như xây 300 nhà tình nghĩa ở Trà Vinh, mang nước sạch cho cộng đồng - tặng 300 máy lọc nước cho các trường học, cơ sở y tế trên toàn quốc, khởi công xây dựng dự án Trường Tiểu học Bình Đông huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Hòa Phát cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình thường niên như “Nhịp đập yêu thương” – tài trợ mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn, “Mẹ đỡ đầu” – hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho trẻ mồ côi… Trong tháng 9, Tập đoàn đã hỗ trợ 10 tỷ đồng cho huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên để đầu tư xây dựng dự án Nhà hiệu bộ và nhà lớp học 2 tầng 8 phòng - Trường mầm non trung tâm xã Khe Mo.