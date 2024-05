Hòa Phát vừa làm được điều chưa từng có trong hai năm qua

Tháng 4/2024, tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đã sản xuất 738.000 tấn thép thô, giảm nhẹ so với tháng trước. Bán hàng các sản phẩm phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 805.000 tấn, tăng 16% so với tháng 3/2024 và tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là sản lượng bán hàng cao nhất của công ty kể từ tháng 3/2022.

Trong đó riêng thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 471.000 tấn, tăng 24% so với tháng trước đó. Sản lượng bán hàng thép xây dựng tăng đáng kể so với tháng sau tết nhờ nhu cầu xây dựng dân dụng và dự án đầu tư công có tín hiệu tăng dần.

Trong khi đó, lượng hàng tồn kho ở các đại lý, nhà phân phối đã xuống thấp trong tháng 4, thúc đẩy các đơn vị phân phối thép Hòa Phát nhập thêm hàng phục vụ thị trường. Điều này đã giúp tiêu thụ thép xây dựng Hòa Phát ở cả 3 miền đều tăng, mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở miền Bắc với 73%, miền Trung 37%.

Thép cán nóng HRC đạt 252.000 tấn, giảm 4% so với tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, Tập đoàn đã cung cấp nhiều sản phẩm hạ nguồn HRC, bao gồm 70.000 tấn ống thép, 48.000 tấn tôn mạ các loại cho thị trường trong tháng 4.

Lũy kế 4 tháng đầu năm,sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép HRC, phôi thép đạt 2,65 triệu tấn. Trong đó, Hòa Phát đã xuất khẩu 952.000 tấn thép, bao gồm thép xây dựng, thép chất lượng cao, thép HRC và phôi thép. Việc xuất khẩu hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm trong thời điểm thị trường trong nước chưa thực sự khởi sắc, đồng thời đa dạng hóa kênh bán hàng.

Từ đầu năm đến hết tháng 4, Ống thép Hòa Phát ghi nhận sản lượng 201.000 tấn, giảm 4% so với cùng kỳ 2023. Tôn mạ các loại đạt 146.000 tấn.

Tập đoàn đang dồn lực triển khai xây dựng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, quy mô 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng/năm. Dự kiến khi hoàn thành, năng lực sản xuất thép thô của Hòa Phát sẽ đạt trên 14 triệu tấn/năm, tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.

Trong quý 1/2024, Hòa Phát lãi sau thuế 2.869 tỷ đồng, gấp 7,5 lần cùng kỳ 2023 tuy nhiên vẫn thấp hơn đôi chút so với quý trước. Kết quả này đã chấm dứt chuỗi 4 quý liên tiếp tăng trưởng so với quý liền trước của doanh nghiệp đầu ngành thép.