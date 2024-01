Hoạ vô đơn chí: Toyota tiếp tục gánh tin dữ, tới cả hơn 300.000 xe có thể bị thu hồi

Daihatsu Motor, công ty con của ông lớn Toyota, cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang xem xét thu hồi 2 mẫu xe dạng mini-vehicle do có lỗi ở cửa. Dự kiến, khoảng 320.000 chiếc có thể thuộc diện thu hồi.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Bộ giao thông vận tải Nhật Bản chỉ thị Daihatsu xem xét việc thu hồi mẫu Cast được bán dưới thương hiệu Daihatsu và Pixis Joy được bán dưới thương hiệu của công ty mẹ Toyota Motor. Chỉ thị được đưa ra sau khi Daihatsu đã gây rúng động ngành ô tô toàn cầu vào cuối năm ngoái với bê bối gian lận thử nghiệm an toàn.

Daihatsu cho biết hồi tháng trước rằng các mẫu xe này có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vì cửa xe có thể bị khóa và khó mở từ bên ngoài trong trường hợp xảy ra tai nạn. Việc thu hồi, nếu được tiến hành, sẽ giáng một đòn mạnh nữa vào công ty con của Toyota.

Tháng trước, Daihatsu đã buộc phải ngừng giao tất cả các lô hàng xe cả trong và ngoài nước vì vụ bê bối. Sau đó, công ty cũng đình chỉ mọi hoạt động sản xuất xe nhưng vẫn tiếp tục hoạt động ở Indonesia và Malaysia sau vài ngày với sự chấp thuận của chính quyền nước sở tại.

Hôm thứ Tư, nhà sản xuất ô tô cho biết họ chưa biết khi nào có thể tiếp tục sản xuất trong nước và triển vọng sau khi tạm ngừng sản xuất kết thúc vào tháng 1 vẫn còn mờ mịt.

Chủ tịch Toyota Koji Sato nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng Toyota sẽ xem xét lại hoạt động kinh doanh của Daihatsu và cải tổ bộ máy quản lý.

Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan đang kiểm tra hoạt động tại Daihatsu, cho biết hôm thứ Ba rằng sẽ thu hồi các giấy chứng nhận đối với 3 mẫu xe do Daihatsu sản xuất, bao gồm mẫu xe thương mại hạng nhẹ Gran Max (gồm cả van và bán tải) do Daihatsu bán ra, mẫu Town Ace (cũng gồm cả van và bán tải hạng nhẹ) được Daihatsu sản xuất cho Toyota, và mẫu Bongo (van và bán tải) do Daihatsu sản xuất cho Mazda.

Theo Nikkei