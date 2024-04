Elon Musk đến Trung Quốc sau khi hoãn đi Ấn Độ

Theo Reuters, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk hôm 28/4 đã "bất ngờ" đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại đây doanh nhân Mỹ dự kiến gặp các quan chức cấp cao để thảo luận về việc triển khai phần mềm tự lái hoàn toàn (Autopilot), cũng như việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài.

Nhà sản xuất xe điện Mỹ đã tung ra FSD, phiên bản mới của phần mềm Autopilot, cách đây 4 năm nhưng sản phẩm này vẫn chưa có mặt ở Trung Quốc bất chấp nhu cầu khách hàng. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô đối thủ Trung Quốc như Xpeng đang tìm cách giành lợi thế trước Tesla bằng cách tung ra phần mềm tương tự.

Elon Musk.

Kể từ năm 2021, Tesla đã lưu trữ tất cả dữ liệu do đội xe ở Trung Quốc của họ thu thập tại Thượng Hải, theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, chưa chuyển bất kỳ dữ liệu nào về Mỹ.

Tesla chưa đưa ra bình luận chính thức. Chuyến đi không được công khai, theo nguồn tin của Reuters.

Truyền thông Trung Quốc thì đưa tin Musk đã có cuộc gặp với người đứng đầu hội đồng xúc tiến thương mại Trung Quốc Ren Hongbin, tại đây các bên "trao đổi quan điểm về các chủ đề bao gồm cả hợp tác".

Chuyến đi của Musk diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi ông hủy bỏ chuyến thăm tới Ấn Độ gặp Thủ tướng Narendra Modi, với lý do “các nghĩa vụ rất nặng nề của Tesla” . Công ty cho biết trong tháng này họ sẽ sa thải 10% lực lượng lao động toàn cầu do doanh số bán hàng giảm và cuộc chiến giá cả ngày càng gay gắt đối với xe điện do các thương hiệu Trung Quốc dẫn đầu.

Tesla đã bán được hơn 1,7 triệu ô tô tại Trung Quốc kể từ khi gia nhập thị trường này cách đây một thập kỷ và nhà máy ở Thượng Hải là nhà máy lớn nhất của hãng trên toàn cầu. Chuyến thăm của Musk trùng với thời điểm triển lãm ô tô Bắc Kinh khai mạc vào tuần trước và dự kiến kết thúc vào ngày 4/5. Tesla không có gian hàng tại triển lãm này và lần tham dự gần đây nhất là vào năm 2021.

Musk cho biết, Tesla sẽ giới thiệu các mẫu xe mới, rẻ hơn sử dụng nền tảng xe điện và dây chuyền sản xuất hiện tại, đồng thời sẽ cung cấp một loại "robotaxi" mới với công nghệ tự lái. Dự kiến robotaxi này sẽ được ra mắt vào tháng 8.

Cổ phiếu Tesla giảm gần 1/3 kể từ đầu năm do những lo ngại ngày càng tăng về quỹ đạo tăng trưởng của nhà sản xuất xe điện này. Tuần trước, Tesla báo cáo doanh thu hàng quý sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 làm chậm quá trình sản xuất và giao hàng.