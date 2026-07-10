Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàn lưu bão BAVI ảnh hưởng thế nào đến vùng biển Việt Nam?

| | Sống

Dù bão BAVI không di chuyển vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ảnh hưởng đến vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và khu vực giữa, Nam Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, đến 7h sáng nay (10/7), tâm bão BAVI (Ba Vì) ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc - 127,3 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam và cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.000km về phía Đông Nam. Cường độ bão đã giảm hai cấp, còn cấp 14, so với một ngày trước (ngày 9/7).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, cường độ có xu hướng giảm dần.

Hoàn lưu bão BAVI ảnh hưởng thế nào đến vùng biển Việt Nam? - Ảnh 1.

Dự báo đường đi bão BAVI của cơ quan khí tượng Nhật Bản. (Ảnh: NCHMF)

Trong khoảng 2-3 ngày tiếp theo, bão BAVI có xu hướng chuyển dịch lên phía Bắc, lệch nhiều hơn về hướng Bắc. Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ khu vực giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (Trung Quốc) vào khoảng đêm 11 đến rạng sáng 12/7 (tức đêm thứ Bảy và rạng sáng ngày Chủ nhật). Khi vào đất liền, bão có cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão BAVI không di chuyển vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ảnh hưởng đến vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và khu vực giữa, Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Tại phía Đông Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Người dân và tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh.

Theo Anh Anh

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mục sở thị robot "dẫn đường" cho bác sĩ ở Hà Nội: Bí mật phía sau những ca mổ đòi hỏi chính xác đến từng milimet

Mục sở thị robot "dẫn đường" cho bác sĩ ở Hà Nội: Bí mật phía sau những ca mổ đòi hỏi chính xác đến từng milimet Nổi bật

Những trường hợp nào được thi lại, bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT

Những trường hợp nào được thi lại, bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT Nổi bật

Đào đất, người dân phát hiện khối đá có hình thù kỳ lạ, chuyên gia xác nhận báu vật 1.400 năm tuổi

Đào đất, người dân phát hiện khối đá có hình thù kỳ lạ, chuyên gia xác nhận báu vật 1.400 năm tuổi

14:40 , 10/07/2026
Tất cả người dân chú ý đề xuất quy định nộp phạt liên quan đến nồng độ cồn, camera giám sát… từ Bộ Công an

Tất cả người dân chú ý đề xuất quy định nộp phạt liên quan đến nồng độ cồn, camera giám sát… từ Bộ Công an

14:22 , 10/07/2026
Cây xương rồng được cụ ông 86 tuổi chăm suốt 30 năm bất ngờ nở hoa trước ngày phải chuyển đi, câu chuyện khiến nhiều người xúc động

Cây xương rồng được cụ ông 86 tuổi chăm suốt 30 năm bất ngờ nở hoa trước ngày phải chuyển đi, câu chuyện khiến nhiều người xúc động

14:16 , 10/07/2026
Làm chủ nhịp sống riêng giữa hai miền trải nghiệm tại The Fullton Regal

Làm chủ nhịp sống riêng giữa hai miền trải nghiệm tại The Fullton Regal

13:30 , 10/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên