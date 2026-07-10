Những trường hợp nào được thi lại, bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp và được nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng trong tuyển sinh. Vì vậy, quy định về việc dự thi lại và các hình thức xử lý vi phạm luôn nhận được sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư số 24/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung năm 2026, thí sinh chưa được công nhận tốt nghiệp sau kỳ thi vẫn có thể đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT ở các năm tiếp theo nếu đáp ứng điều kiện dự thi theo quy định.

Nhóm được dự thi lại gồm: Những người đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp do không đủ điểm xét tốt nghiệp, có môn thi bị điểm liệt hoặc vì các nguyên nhân khác dẫn đến chưa đủ điều kiện tốt nghiệp. Các thí sinh này được phép đăng ký dự thi ở kỳ thi của năm sau để tiếp tục xét công nhận tốt nghiệp.

Quy chế cũng quy định về việc bảo lưu kết quả thi. Theo đó, thí sinh đã dự thi đầy đủ các bài thi hoặc môn thi theo quy định, không bị kỷ luật hủy kết quả thi và chưa được công nhận tốt nghiệp thì các bài thi hoặc môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên có thể được bảo lưu để sử dụng trong kỳ thi liền kề tiếp theo theo quy định hiện hành.

Thí sinh sẽ bị đình chỉ nếu đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế; mang hoặc sử dụng tài liệu, vật dụng trái phép để gian lận trong phòng thi... (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, quy chế quy định nhiều hình thức xử lý đối với thí sinh vi phạm, trong đó đình chỉ thi là mức kỷ luật áp dụng với các hành vi nghiêm trọng.

Thí sinh sẽ bị đình chỉ nếu đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế; mang hoặc sử dụng tài liệu, vật dụng trái phép để gian lận trong phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ bên ngoài vào phòng thi; có hành vi gây gổ, đe dọa người làm nhiệm vụ hoặc thí sinh khác; hoặc thực hiện các hành vi gian lận khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong số các lỗi vi phạm, mang điện thoại di động và tài liệu trái phép vào phòng thi để sử dụng là trường hợp thường xuyên được nhắc nhở vì nhiều thí sinh mắc phải. Theo quy chế, điện thoại và các thiết bị có chức năng thu, phát thông tin, tài liệu chứa kiến thức hoặc lời giải/ đáp án đều là vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Khi bị đình chỉ, thí sinh sẽ nhận điểm 0 đối với bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi còn lại. Đồng thời, kết quả toàn bộ các bài thi hoặc môn thi của kỳ thi năm đó cũng bị hủy.

Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.

Theo quy định hiện hành, thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp trong năm tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên, nếu đáp ứng các điều kiện dự thi theo quy định, thí sinh vẫn có thể đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT ở các năm tiếp theo để được xét công nhận tốt nghiệp.