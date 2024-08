Hoàn Mỹ ra mắt Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống

Trung tâm tiên phong ứng dụng các phương pháp kỹ thuật cao trong lĩnh vực khám, tầm soát và điều trị các bệnh lý cơ - xương khớp, như điều trị nội khoa, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi thể, phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo, phẫu thuật thay khớp gối, điều trị cột sống ít xâm lấn, tái tạo dây chằng, khâu rách sụn chêm.



Song song với việc điều trị hiệu quả các bệnh lý cơ - xương khớp, trung tâm cũng chú trọng đến việc chẩn đoán và phát hiện sớm những tổn thương thông qua việc ứng dụng hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA™ Hero giúp phát hiện nhanh, chính xác những tổn thương của hệ cơ - xương, giúp bác sĩ nhận biết và lên kế hoạch điều trị, dự phòng từ giai đoạn sớm, tránh được các nguy cơ, biến chứng không mong muốn.

Trung tâm xuất sắc về chấn thương chỉnh hình và cột sống



Theo thống kê của Hội Thấp khớp học Việt Nam, trong những năm gần đây, Việt Nam được xếp vào nhóm những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh cơ - xương khớp cao nhất thế giới và ngày càng trẻ hóa. Trong đó, có trên 35% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi bị thoái hóa khớp. Các bệnh lý cơ - xương khớp có thể gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm mất khả năng vận động, nguy cơ tàn phế, làm giảm chất lượng cuộc sống. Hiện nhu cầu phòng ngừa, tầm soát và điều trị các bệnh lý cơ - xương khớp của người dân ngày càng tăng.

"Việc thành lập Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống Hoàn Mỹ là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển hệ thống các Trung tâm xuất sắc (Center of Excellence) của Hoàn Mỹ nhằm mang đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và chất lượng ngay tại Việt Nam. Từ đây, người dân hoàn toàn có thể yên tâm điều trị các vấn đề sức khỏe phức tạp ngay tại trong nước mà không phải di chuyển ra nước ngoài. Điều này cũng chứng minh cam kết và tầm nhìn của Hoàn Mỹ đến năm 2030 là không chỉ giữ vị trí dẫn đầu mà còn trở thành đơn vị kiểu mẫu trong việc định hình văn hóa chăm sóc sức khỏe, hướng về mục tiêu nâng cao sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả người dân Việt Nam" - ThS.BS. Dilshaad Ali Bin Abas Ali, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ , cho biết.

Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống Hoàn Mỹ, trực tiếp điều trị cho người bệnh.

Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống Hoàn Mỹ, không chỉ là người tiên phong đưa ngành Phẫu thuật Nội soi khớp Việt Nam ra thế giới, mà còn tiên phong đưa kỹ thuật thay khớp SuperPath, kỹ thuật thay khớp gối Medial Pivot và kỹ thuật thay khớp gối không cắt cơ về Việt Nam. Ông là thành viên sáng lập của Hội Nội soi khớp và Y học Thể thao Đông Nam Á (ASSA) và đang là thành viên Ban thường vụ của Hội Thay khớp háng Châu Á - Thái Bình Dương và Hội Y học thể thao Châu Á - Thái Bình Dương.



Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đã điều trị thành công, giúp hồi phục, tránh nguy cơ tàn phế và đem lại cuộc sống chất lượng cho hơn cho hàng nghìn người bệnh mắc các chấn thương khớp vai, khớp khuỷu, khớp cẳng tay, khớp cổ tay, khớp háng, khớp gối, khớp cổ chân.... Bác sĩ Nam Anh là người đã thực hiện thành công chương trình thay khớp háng xuất viện sau 24 giờ.

Sau khi tốt nghiệp chuyên khoa Phẫu thuật xương khớp tại Pháp vào năm 2014, Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đã thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật nội soi thay khớp tại nhiều quốc gia. Bác sĩ là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi khớp, thành công với nhiều ca phẫu thuật khó, như phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước, thay khớp háng nhân tạo, thay khớp gối trục động học, ghép xương nhân tạo...

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống Hoàn Mỹ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chấn thương chỉnh; hầu hết đều trải qua các chương trình đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước. Bên cạnh việc thăm khám và điều trị cho người bệnh, các bác sĩ đều nghiên cứu khoa học, giảng dạy, truyền đạt lại kinh nghiệm cho thế hệ y bác sĩ tương lai.