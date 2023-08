Hoàn tất phát hành cổ phiếu chia cổ tức, SHB nâng vốn điều lệ lên gần 36.194 tỷ đồng

Trước đó, ngày 25/7, SHB đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%. Trong quá trình hoạt động, SHB cũng là một trong những ngân hàng có tỷ lệ chi trả cổ tức cao và đều đặn nhất trên thị trường.

Việc liên tục nâng vốn điều lệ trong thời gian qua khẳng định năng lực tài chính cũng như năng lực quản trị điều hành của SHB, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt đáp ứng các lợi ích kỳ vọng của cổ đông.

Đại diện SHB cho biết, việc tăng vốn điều lệ là dấu mốc quan trọng trong kế hoạch phát triển của SHB và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, giúp Ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, thúc đẩy số hóa để hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, áp dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu và là ngân hàng số được yêu thích nhất vào năm 2027.

"SHB sẽ tiếp tục dành nguồn lực đầu tư dài hạn vào con người, hệ thống công nghệ và dữ liệu, tập trung phát triển bền vững theo 4 trụ cột chiến lược, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh tăng trưởng an toàn, bền vững đồng thời mang lại sự tiện lợi, an toàn cho khách hàng và lợi ích cho cổ đông", đại diện SHB nhấn mạnh.

Tính đến hết quý 2/2023, các chỉ tiêu về quy mô của SHB đạt tăng trưởng tốt. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 6.073 tỷ đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản SHB đạt 585 nghìn tỷ đồng, tăng 6,21% so với đầu năm, vốn tự có đạt 66 nghìn tỷ đồng. Huy động từ thị trường I của SHB đạt tăng trưởng tốt với tỷ lệ tăng 13,7% so với đầu năm, đạt 462 nghìn tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 418 nghìn tỷ đồng.

Các chỉ số về an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro của SHB đều đạt tốt hơn so với quy định của NHNN và các chuẩn mực quốc tế. Từ đầu năm 2023, SHB đã bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn của Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản, có sự đánh giá tuân thủ của một công ty tư vấn quốc tế nhằm bảo đảm phù hợp với những thông lệ tốt và yêu cầu của Ủy ban Basel theo Basel III. Kết quả sẽ được công bố trong quý 3/2023.

Với hoạt động kinh doanh ấn tượng, nửa đầu 2023, SHB đã liên tục được các tổ chức uy tín trong, ngoài nước đánh giá cao, khẳng định tầm vóc thương hiệu, uy tín và vị thế của SHB trên thị trường. Mới đây, Tạp chí HR Asia tiếp tục vinh danh SHB là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023"; khẳng định sức hút về môi trường làm việc của một ngân hàng luôn lấy Tâm làm gốc; Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) ghi danh SHB ở 3 hạng mục quan trọng nhất trong năm: Ngân hàng có sáng kiến tài chính tác động xã hội tốt nhất Việt Nam 2023, Hợp tác chiến lược của năm – Hợp tác với IFC và Ngân hàng với giải pháp cho phụ nữ của năm; Tạp chí FinanceAsia vinh danh SHB là "Ngân hàng có tác động ESG tốt nhất Việt Nam"… cùng nhiều giải thưởng uy tín khác.

Với chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB bước sang tuổi 30 với tâm thế mới và khát vọng lớn. Đó là khát vọng dẫn đầu, kiên định kiến tạo những giá trị tốt đẹp nhất cho Quốc gia, cộng đồng, cổ đông và khách hàng. Lấy Tâm làm gốc để vươn Tầm, SHB sẽ nối tiếp hành trình, quyết liệt hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, sớm trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại Top đầu của khu vực và hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của xã hội, của đất nước./.