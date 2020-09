Hoàn tất thoái vốn, An Khánh JVC không còn là công ty liên kết của Vinaconex

Ngày 9/9/2020, Tổng CTCP Vinaconex (VCG) công bố thông tin hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC). Theo đó, An Khánh JVC không còn là công ty liên kết của Vinaconex.

Trước đó, ngày 14/8, Vinaconex đã công bố thông tin về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại An Khánh JVC. Thời điểm đó, Vinaconex nắm giữ 50% vốn góp tại An Khánh JVC và nửa còn lại thuộc sở hữu của công ty bất động sản Phú Long, một thành viên của Sovico.

Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của Vinaconex tại An Khánh JVC là 0 đồng. Do đó, việc hoàn tất bán cổ phần tại An Khánh JVC sẽ được Vinaconex ghi nhận lợi nhuận bất thường trong quý 3 này.

Được biết vào năm 2017, Posco E&C từng chuyển nhượng 50% phần vốn góp tại An Khánh JVC với mức giá lên tới 683 tỷ đồng.

Được thành lập năm 2006, An Khánh JVC là đơn vị phát triển dự án khu đô thị mới Bắc An Khánh (Splendora) với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD, diện tích hơn 264 ha. Khi ra đời, Splendora mang theo nó một sứ mệnh, với cái tên được kết hợp giữa từ "Splendid" trong tiếng Anh có nghĩa là tuyệt đẹp, tuyệt mỹ và từ "ora" trong tiếng La Tinh có nghĩa là vàng.

Tọa lạc tại vị trí địa lý thuận lợi vào bậc nhất ở miền Bắc, Splendora được kỳ vọng sẽ là trung tâm phát triển của cả khu vực phía Tây Hà Nội khi tiếp giáp với Đại lộ Thăng Long, huyết mạch giao thông cửa ngõ phía Tây, cách BigC 7 phút chạy xe, cách trung tâm Hoàn Kiếm khoảng 15km, và chỉ cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 40 phút.

Cùng với việc Vinaconex thoái vốn khỏi An Khánh VJC, trong 2 ngày 13-14/8, hai cổ đông Star Invest và BĐS Cường Vũ đã bán ra toàn bộ gần 29% cổ phần tại Vinaconex để giảm tỷ lệ sở hữu về 0%.

Mới đây, ông Thân Thế Hà và ông Nguyễn Quang Trung đã có đơn từ chức thành viên HĐQT Vinaonex sau động thái thoái vốn khỏi An Khánh JVC. Hai vị lãnh đạo này từng gắn bó nhiều năm tại Vinaconex, trong đó ông Nguyễn Quang Trung cũng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc An Khánh JVC.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VCG đã tăng vọt từ vùng giá 25.000 đồng lên 35.000 đồng ngay sau thông tin thoái vốn tại An Khánh JVC.