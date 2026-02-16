Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức trước 7-2027

Căn cứ quy định tại Luật Viên chức năm 2025 và Nghị định của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức, chậm nhất đến ngày 1-7-2027, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Chậm nhất đến 1-7-2027, hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức (Ảnh minh hoạ)

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 304 ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức (Kế hoạch). Kế hoạch này được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành ngày 13-2.

Tại kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố, tổ chức khác có liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Bộ Nội vụ cũng được giao phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổng hợp, rà soát danh mục chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quản lý.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Viên chức.

Hàng năm, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; cung cấp, khai thác sử dụng hiệu quả thông tin, dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm dữ liệu thường xuyên được cập nhật, khai thác sử dụng hiệu quả.

Trước đó vào ngày 10-12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Viên chức (sửa đổi), trong đó mở rộng quyền tham gia hoạt động kinh doanh của viên chức, cho phép góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp và các tổ chức ngoài công lập.

Theo quy định hiện hành, viên chức không được góp vốn, thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Việc mở rộng quyền này trong luật sửa đổi được ban soạn thảo cho là bước thay đổi lớn về cơ chế sử dụng và phát huy nguồn nhân lực khu vực công.

Luật quy định viên chức được thực hiện các quyền khác trong hoạt động kinh doanh nếu không trái với pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và quy định của cấp có thẩm quyền. Viên chức được hành nghề với tư cách cá nhân khi pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, đồng thời phải bảo đảm không xung đột lợi ích trong phòng chống tham nhũng và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Luật Viên chức (sửa đổi) cũng cho phép viên chức ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp và không trái thỏa thuận trong hợp đồng làm việc viên chức. Trường hợp hợp đồng làm việc chưa có thỏa thuận, viên chức phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nếu muốn ký hợp đồng dịch vụ với cơ quan khác phải được cấp trên quản lý trực tiếp đồng ý.