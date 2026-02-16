Nhà ga T2 sân bay Phú Quốc đã thi công đến phần mái

Theo thông tin từ Tập đoàn Sun Group, tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hơn 1.447 công nhân cùng 150 cán bộ kỹ thuật của các nhà thầu, tư vấn và Ban quản lý duy trì thi công liên tục. Dự án được xác định là công trình trọng điểm quốc gia, phải hoàn thành trước 31-12-2026.

Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, việc tăng ca trong dịp Tết tập trung vào kết cấu mái nhà ga T2 và khu bay. Ảnh: Dương Ngọc

Đối với Nhà ga hành khách T2: Việc tăng công, tăng ca trong dịp Tết dự kiến sẽ rút ngắn thời gian hoàn thiện kết cấu mái và lợp mái, là đường găng của dự án, qua đó giảm áp lực cho các hạng mục hoàn thiện phía sau.

Đối với khu bay (đường băng mới, hệ thống đường lăn, sân đỗ…), việc tổ chức thi công xuyên Tết giúp rút ngắn thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác các hạng mục trọng yếu, tạo tiền đề sớm cho công tác nghiệm thu, vận hành và đồng bộ hạ tầng hàng không.

Trong điều kiện thi công trên đảo, việc huy động gần 1.600 nhân sự làm việc dịp Tết được chủ đầu tư Sun Group đánh giá là nỗ lực chưa từng có, thể hiện quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ.

Song song, dự án Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng cũng duy trì gần 1.000 nhân sự của Coteccons, Đại Dũng, QH Plus, REE thi công xuyên Tết. Các hạng mục phần thô được đẩy nhanh để chuẩn bị lắp dựng kết cấu thép, dự kiến hoàn thành 4 nhịp giàn trong kỳ nghỉ.

Tại dự án đường tỉnh ĐT.975 - tuyến kết nối sân bay với Trung tâm Hội nghị APEC - 84 nhân sự của ba nhà thầu duy trì thi công, triển khai đồng loạt đào bóc hữu cơ, xử lý nền đường, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật. Tuyến đường dài 17,7 km, rộng 62 m, 10 làn xe, có quỹ đất cho tàu điện LRT, sẽ kết nối trực tiếp với đại lộ APEC dài 3 km.

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc được chấp thuận đầu tư tháng 6-2025, đạt chuẩn 4E theo ICAO, có thể đón máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Sau nâng cấp, công suất đạt 20 triệu khách mỗi năm từ 2027 và 50 triệu khách ở giai đoạn tiếp theo. Sân bay dự kiến do Changi Airport Group vận hành, hướng tới mô hình sân bay thông minh với công nghệ sinh trắc học và tự động hóa đồng bộ.

Việc thi công xuyên Tết được xem là bước chạy đà quan trọng để các dự án bước vào giai đoạn cao điểm, bảo đảm tiến độ cho sự kiện APEC 2027 và mục tiêu phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch - dịch vụ tầm khu vực.