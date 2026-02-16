Một sân bay Việt Nam vẫn đang nâng cấp nhưng đã đón số chuyến bay cao nhất trong một ngày

Phú Quốc, hòn đảo nằm trong khu kinh tế trọng điểm phía Nam, đang chứng kiến bước ngoặt tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch quốc tế, với việc sân bay quốc tế liên tiếp lập kỷ lục về số chuyến bay quốc tế và hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Những con số mới nhất cho thấy đảo này không chỉ là điểm đến nội địa hấp dẫn, mà đang dần trở thành cửa ngõ quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.

Sân bay Phú Quốc đón đỉnh điểm lưu lượng bay quốc tế

Theo số liệu công bố, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày (14/2) – mức cao nhất kể từ khi sân bay đi vào hoạt động vào năm 2012, với tổng hơn 30.600 hành khách lưu thông trong ngày đó. Trong số này, khoảng 18.271 lượt là khách quốc tế, chiếm gần 60% tổng lưu lượng.

Trước đó trong tháng 1/2026, cảng đã ghi nhận số chuyến bay quốc tế tăng vọt so với cùng kỳ năm 2025, với những ngày đón tới 47 chuyến quốc tế/ngày, thể hiện tốc độ tăng trưởng rõ nét và nhu cầu du lịch nước ngoài với điểm đến là Phú Quốc.

Những con số này phản ánh sự bùng nổ của du lịch quốc tế vào mùa cao điểm nghỉ lễ, đặc biệt từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và khu vực Trung Á, giúp đảo tiếp tục thu hút khách từ nhiều khu vực hơn.

Sun Group tiếp quản và phát triển hạ tầng sân bay

Một yếu tố quan trọng trong sự bứt phá của Phú Quốc là việc Tập đoàn Sun Group – thông qua Sun Airport Corporation – được giao quyền vận hành và đầu tư Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc từ ngày 1/1, theo quyết định của Bộ Xây dựng. Đây là bước ngoặt lớn trong việc xã hội hóa hạ tầng hàng không, bổ sung hiệu quả quản lý và đầu tư kỹ thuật.

Sun Group cũng đang triển khai các dự án nâng cấp mở rộng sân bay Phú Quốc với mục tiêu tăng công suất lên 20 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 – một sự kiện quốc tế lớn mà Việt Nam sẽ đăng cai, giúp nâng tầm hạ tầng vận tải hàng không của khu vực.

Sự chuyển giao này đi cùng chiến lược đầu tư dài hạn, thể hiện qua việc trang bị các giải pháp hiện đại như hệ thống Wi-Fi, quầy tự động, băng chuyền tích hợp và tăng cường nhân sự, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả trong bối cảnh lưu lượng tăng mạnh.

Du lịch Phú Quốc trên đà khởi sắc

Làn sóng du lịch quốc tế tăng mạnh đã thúc đẩy doanh thu của ngành du lịch Phú Quốc theo nhịp tăng của lượng khách và số chuyến bay. Theo thống kê du lịch gần đây, Phú Quốc đã đón hơn 278.000 du khách quốc tế trong tháng 1/2026, tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy mức tăng trưởng theo năm rất ấn tượng.

Đảo cũng nổi tiếng với danh hiệu “hòn đảo đẹp nhất châu Á” do độc giả của tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn, giúp điểm đến này thu hút sự quan tâm của du khách toàn cầu.

Hơn nữa, Phú Quốc đã và đang mở rộng mạng bay quốc tế, như đường bay trực tiếp đến Đài Bắc (được khai thác từ tháng 3/2026) thông qua hãng Sun PhuQuoc Airways, một hãng bay mới của hệ sinh thái Sun Group, góp phần tăng khả năng kết nối trực tiếp với các thị trường trọng điểm châu Á.

Tiềm năng du lịch và triển vọng kinh tế Phú Quốc

Phú Quốc được xem như một trung tâm du lịch quốc tế mới nổi tại Đông Nam Á, nhờ không chỉ sở hữu bãi biển đẹp, resort cao cấp và hoạt động giải trí đa dạng, mà còn nhờ chiến lược kết nối hàng không hiệu quả, thu hút du khách quốc tế ngày càng nhiều. Xu hướng tăng chuyến bay ở mức cao chưa từng thấy là minh chứng sống động cho tuyên bố này.

Tăng trưởng du lịch không chỉ mang lại doanh thu trực tiếp từ dịch vụ khách sạn, vận tải, ăn uống và vui chơi giải trí, mà còn kích cầu đầu tư vào bất động sản, hạ tầng dịch vụ phụ trợ và tạo việc làm cho địa phương. Giới doanh nghiệp lữ hành cho biết sự hỗ trợ của hạ tầng hàng không và chính sách visa thuận lợi đã khiến Phú Quốc trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các gia đình, cặp đôi và khách khám phá quốc tế.

(Tổng hợp)