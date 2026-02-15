Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn trên 5 triệu đồng: Điều kiện thanh toán để được khấu trừ thuế là gì?

Bộ Tài chính vừa nhận được câu hỏi của độc giả về việc ủy quyền cho nhân viên chi hộ các khoản chi phí phát sinh tại dự án, trong đó có khoản chi thuê xe trong ngày trên 5 triệu đồng (tổng của 2 hóa đơn thuê xe) nhưng thanh toán trực tiếp qua tài khoản của tài xế, không chuyển vào tài khoản công ty của bên bán. Độc giả đề nghị được hướng dẫn việc thanh toán trên 5 triệu đồng theo hình thức chi hộ, thu hộ này có được xem là hợp lệ, hợp lý theo quy định tại Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, Điều 26.

Trả lời thắc mắc này của độc giả, Bộ Tài chính đã có dẫn quy định tại điểm i khoản 2 Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

Theo đó: "i) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được ủy quyền cho cá nhân là người lao động của cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của cơ sở kinh doanh, sau đó cơ sở kinh doanh thanh toán lại cho người lao động bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào."

Bộ Tài chính đề nghị độc giả nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết đã nhận được nhiều văn bản đề nghị hướng dẫn việc áp dụng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt trong một số trường hợp, trong đó có công văn số 261225.002/CV-ESA ngày 26/12/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán ES, thư hỏi ngày 02/01/2026 của ông Nguyễn Văn Cường, công văn số 27/LNTH-KT ngày 14/01/2026 của Công ty TNHH MTV LN Trầm Hương và công văn số 260116.03/VBDN-NTL ngày 16/01/2026 của Công ty Luật TNHH Nghiệp Thành.

Điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 quy định: "Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

c) Các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ."

Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ quy định:

"Trừ các khoản chi không được trừ quy định tại Điều 10 của Nghị định này, doanh nghiệp được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện tại các điểm a, b và c sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;

c) Khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng."

Về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định:

"Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là chứng từ chứng minh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán."

Điểm a khoản 8 Điều 10 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, trong đó có:

"Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật."

Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025; trong đó quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt áp dụng từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Tài chính cho biết trường hợp doanh nghiệp có khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công trả cho người lao động đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP và không thuộc các khoản chi không được trừ theo khoản 8 Điều 10 Nghị định này thì khoản chi tiền lương, tiền công được xác định là khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

Trong đó, đối với khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên cho người lao động kể từ ngày Nghị định số 320/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (15/12/2025), để được tính vào chi phí được trừ, doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP.

Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết văn bản này nhằm trả lời để doanh nghiệp và cá nhân thực hiện theo đúng quy định.

Kỳ Thư