2025 - Năm của những công trình thần tốc

Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Từ kế hoạch 2 năm đến kỳ tích 6 tháng

Ngày 17/10, tuyến đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên chính thức khánh thành, sớm hơn 8 tháng so với mốc mà Thủ tướng giao: rút tiến độ từ 2 năm xuống chỉ còn 6 tháng.

Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong ngành điện lực. Dự án dài gần 230 km, vốn đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, đi qua 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, ảnh hưởng đến hơn 2.000 hộ dân, trong đó có hơn 200 hộ phải tái định cư.

Khí thế từ Tây Bắc lan vào TP.HCM: Ga T3 cán đích trước 30/4

Ở phía Nam, tinh thần “thần tốc” thể hiện rõ ở công trình nhà ga hành khách T3 tại Tân Sơn Nhất . Sau hơn 20 tháng thi công liên tục, nhà ga đã hoàn thành đúng dịp 30/4/2025, sớm hơn 2 tháng.

Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất cán đích trước 30/4.

Với công suất 20 triệu khách mỗi năm, T3 đưa tổng năng lực của Tân Sơn Nhất lên khoảng 50 triệu lượt, giải tỏa đáng kể gánh nặng cho ga T1 vốn thường xuyên quá tải.

Hầm metro Nhổn - Ga Hà Nội: Khoảnh khắc lịch sử dưới lòng đất

Thủ đô Hà Nội năm nay chứng kiến một mốc son kỹ thuật khi máy khiên đào TBM số 1 - được đặt tên “Thần tốc” - tiến vào ga ngầm S12 vào tối 1/12, hoàn thành hành trình gần 4 km xuyên lòng đất.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội vận hành TBM trong khu vực có mật độ dân cư dày đặc, lịch sử lâu đời và hạ tầng đô thị phức tạp. Việc thi công hầm ngầm qua 4 ga liên tiếp đòi hỏi quy trình quan trắc nghiêm ngặt, an toàn tuyệt đối và kiểm soát biến dạng liên tục để không ảnh hưởng đến công trình trên bề mặt.

Gần 1.700 vòng vỏ hầm được lắp đặt theo chuẩn kỹ thuật, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hình thành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội.

Trung tâm triển lãm Đông Anh: 10 tháng cho một công trình tầm thế giới

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh cũng là một ví dụ tiêu biểu cho tốc độ thi công năm 2025. Công trình trọng điểm cấp Nhà nước, với quy mô đến 900.000 m² và nằm trong nhóm lớn nhất thế giới, được yêu cầu hoàn thành trước 2/9/2025.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam có tổng diện tích 900.000m²

Khởi công từ cuối năm trước, dự án được điều chỉnh tiến độ mạnh mẽ: từ kế hoạch 2 năm xuống chỉ còn 10 tháng, vượt tiến độ 14 tháng. Ngay từ tháng 6/2025, mặt bằng đã được bàn giao để hoàn thiện cảnh quan và các hạng mục liên quan. Cao điểm thi công có gần 3.000 kỹ sư, công nhân cùng 800 - 1.000 thiết bị cỡ lớn vận hành liên tục 24/7.

Cần Giờ: Bờ biển thay đổi diện mạo sau gần 7 tháng thi công

Nếu Tây Bắc và Hà Nội ghi dấu bằng những công trình kỹ thuật, thì Cần Giờ lại mang đến một hình ảnh khác: tốc độ thi công đô thị - du lịch. Dự án Vinhomes Green Paradise, có quy mô quy hoạch 2.870 ha, trong đó 1.357 ha lấn biển, được khởi động từ ngày 19/4/2025 và nhanh chóng biến khu vực biển vốn hoang sơ thành đại công trường sôi động.

Dự án đại đô thị Cần Giờ.

Đến ngày 20/11, dự án trở thành ứng viên chính thức đầu tiên của vòng bầu chọn “7 Kỳ quan đô thị tương lai” do New7Wonders tổ chức, vượt qua khoảng 90 hồ sơ toàn cầu.