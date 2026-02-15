Xử phạt 72 triệu đồng xe khách 'nhồi nhét' thêm 16 người trên tuyến Vũng Tàu - Cần Thơ

CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế T.T.T

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 5 phút cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo từ người dân phản ánh một xe khách loại 42 chỗ lưu thông tuyến Vũng Tàu - Cần Thơ có dấu hiệu chở quá số người cho phép. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Trạm đã chỉ đạo tổ tuần tra kiểm soát nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức dừng phương tiện biển số 72H-040.xx của nhà xe H.H. để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện đang chở 58/42 người, vượt 16 người so với số ghế được phép theo quy định. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế T.T.T. (40 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) thừa nhận hành vi vi phạm.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo đúng quy định; đồng thời yêu cầu chủ phương tiện điều động xe khác đến trung chuyển số hành khách vượt quá, bảo đảm an toàn cho người dân và không làm gián đoạn hành trình về quê trong dịp cao điểm Tết.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tài xế T.T.T. bị xử phạt 24 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện chở quá số người quy định. Chủ phương tiện là bà L.T.M. (trú tại TPHCM) bị xử phạt 48 triệu đồng do giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế T; tạm giữ giấy biên nhận thế chấp và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện theo quy định pháp luật.