Cục Thuế sẽ điều chuyển cán bộ về quản lý người nộp thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc

16-02-2026 - 08:31 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo Cục Thuế, động thái này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cục Thuế ban hành Công văn số 981/CT-TCCB yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố tăng cường công tác bố trí, sắp xếp công chức tại bộ phận thuế trước bạ, nhà đất và bộ phận quản lý người nộp thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc. Động thái này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời coi việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác là biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo công văn, thời gian qua Cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về nội dung này, trong đó có Công văn số 6391/CT-TCCB ngày 29/12/2025 và Công văn số 6444/CT-TCCB ngày 31/12/2025. Các Thuế tỉnh, thành phố cơ bản đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng công chức và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý, Cục Thuế đánh giá bộ phận trước bạ nhà đất và bộ phận quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc hiện là những khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ phát sinh tiêu cực. Vì vậy, cơ quan này yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát và triển khai ngay việc sắp xếp nhân sự, kết hợp điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức tại các bộ phận nêu trên.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, các Thuế tỉnh, thành phố phải rà soát, điều động, chuyển đổi vị trí và phân công lại nhiệm vụ đối với toàn bộ công chức đang công tác tại bộ phận trước bạ nhà đất và quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc sang các bộ phận khác. Trường hợp mới được bố trí từ ngày 01/7/2025 đến nay và không có khuyết điểm, vi phạm, không phát sinh tố cáo, phản ánh hoặc dấu hiệu rủi ro thì được xem xét giữ nguyên nếu vẫn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nguồn công chức thay thế tại các bộ phận này được ưu tiên lựa chọn từ những người có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng sử dụng công nghệ và khai thác ứng dụng, đáp ứng ngay yêu cầu khi nhận nhiệm vụ.

Đối với công chức lãnh đạo phụ trách các bộ phận trên, nếu đã phụ trách quá thời gian theo quy định hoặc phát sinh khuyết điểm, vi phạm, tố cáo, phản ánh trong quá trình phụ trách thì xem xét chuyển đổi lĩnh vực, địa bàn theo quy định.

Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục Thuế về việc chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bố trí, sắp xếp nhân sự tại các bộ phận trước bạ nhà đất và quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc. Việc triển khai phải hoàn thành trước ngày 28/02/2026.

Song song với việc sắp xếp nhân sự, cơ quan thuế các cấp được yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh kiểm tra nội bộ; xử lý nghiêm các trường hợp người nộp thuế và công chức vi phạm theo quy định.


Theo Kỳ Thư

An Ninh Tiền Tệ

